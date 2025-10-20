Der Ukraine Hilfe zuzusichern, gehört für europäische Politiker nach fast vier Jahren Krieg zum normalen Repertoire. Dennoch war auffällig, wie oft und eindringlich es in den vergangenen Tagen in öffentlichen Äußerungen geschah.
UkraineTrumps Zickzackkurs macht die Europäer nervös
Lesezeit: 3 Min.
Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Kollegen Selenskij verlief offenbar alles andere als harmonisch. Beim EU-Gipfel sollen daher zwei wichtige Beschlüsse gefasst werden, um Kiew zu stärken.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Ukrainische Gefangene in Russland:Täglich drohen Schlagstock und Elektroschocker
Russland hat Tausende ukrainische Zivilisten in Gefängnissen, Straflagern und Folterkellern verschwinden lassen. Der Ex-Bürgermeister der Stadt Cherson erzählt von überfüllten Zellen, Folter und Psychoterror.
