Von Florian Hassel

500 Pfund Sprengstoff, wie ihn das Militär einsetzt. Professionell gefälschte Pässe. Taucher, die in der Lage sind, mit schweren Sprengstoffpaketen umzugehen und sie am Meeresboden an Pipelines anzubringen: Die operativen Details des Anschlags auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Nacht zum 26. September 2022, über die am Dienstagabend die New York Times und in Deutschland ARD und Zeit berichteten, sprechen eigentlich eine eindeutige Sprache. Nur Profis können sie ausgeführt haben, und das auch nur mit staatlicher Unterstützung. In den Recherchen des US-Blatts ist nun von einer "proukrainischen Gruppe" die Rede. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf einen "hohen westlichen Sicherheitsoffiziellen" von Erkenntnissen, dass "proukrainische Individuen oder Einheiten" den Anschlag auf die Pipelines zumindest diskutiert hätten. In den Berichten wird aber übereinstimmend darauf verwiesen, dass es keinerlei Hinweise auf eine Verwicklung staatlicher Stellen in der Ukraine gebe.