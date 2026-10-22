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Ukraine ohne „Patriot“-AbwehrraketenTrumps Launen ausgeliefert

Lesezeit: 3 Min.

Halten die USA gezielt Lieferungen zurück, um den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zum Einlenken zu zwingen? Im Bild eine Abschussrampe für „Patriot“-Abfangraketen.
Halten die USA gezielt Lieferungen zurück, um den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zum Einlenken zu zwingen? Im Bild eine Abschussrampe für „Patriot“-Abfangraketen.
Jens Büttner/dpa

Die Ukraine erhält keine „Patriot“-Abwehrraketen aus den USA mehr. Absicht oder dummer Zufall? Noch ist das nicht ganz klar. Aber die humanitären Folgen sind schon jetzt katastrophal.

Von Georg Ismar und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

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Vieles, was gerade zwischen der Ukraine und den USA geschieht, mutet wie Szenen aus einem schlechten Film an. Die fehlenden Warnungen vor in Russland gestarteten Raketen, die Drosselung des Satelliteninternets Starlink, wodurch der Einsatz eigener Waffen limitiert wird. Und dann die Klagen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, dass Washington die Lieferung von Patriot-Flugabwehr-Raketen nicht genehmigt, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten.

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