Die Lieferung der mehr als 100 versprochenen Kampfpanzer an die Ukraine kann dauern. Das liegt auch an fehlenden Ersatzteilen.

Von Georg Ismar, Berlin

Die erste längere Auslandsreise ist für Boris Pistorius (SPD) gleich mit einigen Hindernissen verbunden. Bei der Rückreise aus der Ukraine kommt es beim Grenzübertritt nach Polen zu einer über vierstündigen Verzögerung. Das im Anschluss geplante Besuchsprogramm des neuen deutschen Verteidigungsministers in Polen muss sehr gestrafft werden. Als Grund wird eine Koordinierung von Zügen und Sicherheitsvorkehrungen genannt. Am Mittwoch ist auch Präsident Wolodimir Selenskij erst auf dem Landweg, dann per Flugzeug nach London gereist. Im Gepäck hat Pistorius nun einige Aufgaben, die es rasch abzuarbeiten gilt.