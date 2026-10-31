Fast ein halbes Jahr lang mussten die Einwohner von Oleschky ohne Lebensmittellieferungen auskommen. Die ukrainische Stadt liegt gegenüber von Cherson auf der anderen Seite des Flusses Dnipro und ist seit Kriegsbeginn 2022 von Russland besetzt. Von einst 24 000 Einwohnern sind zuletzt etwa 2000 geblieben, unter schlimmsten Bedingungen: hungernd, unter ständigem Beschuss, Ufer und Zufahrtsstraßen vermint. Die stellvertretende EU-Parlamentspräsidentin Pina Picierno hatte sogar einen Hungerstreik angekündigt, um auf Oleschky aufmerksam zu machen.
Hilfsaktion in der Ukraine„Ich hoffe, dass alles gut ausgeht“
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In der umkämpften Stadt Oleschky ist nach Monaten eine Hilfsaktion angelaufen, unter Beteiligung Russlands. Warum Nobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk skeptisch ist.
Interview von Frank Nienhuysen
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