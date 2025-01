Die beiden verwundeten, mutmaßlich nordkoreanischen Soldaten, die zurzeit in Kiew versorgt und verhört werden, dürften noch zu den Glücklichen zählen. Seit Nordkorea dem südkoreanischen Geheimdienst NIS und den Ukrainern zufolge im Herbst 2024 begann, bis zu 12 000 Soldaten für Moskaus Krieg gegen die Ukraine nach Russland zu schicken, gibt es hohe Verluste. Beim Einsatz in der russischen Region Kursk sollen bereits mehr als 2700 von ihnen verletzt und mindestens 300 getötet worden sein. Das jedenfalls schätzt der NIS am Montag in einem Briefing für den Geheimdienstausschuss des südkoreanischen Parlaments, wie die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf ein Ausschussmitglied meldete.

Die beiden Nordkoreaner waren am 9. Januar von ukrainischen Fallschirmspringern und Soldaten der Spezialeinheit Nr. 84 festgenommen worden, wie Präsident Wolodimir Selenskij und der ukrainische Geheimdienst SBU anschließend berichteten. Sie seien die ersten seit Beginn des Einsatzes nordkoreanischer Soldaten in Kursk, die lebend aufgegriffen und nach Kiew gebracht wurden. Gewöhnlich würden verletzte Nordkoreaner oder Russen von ihren eigenen Leuten erschossen, um nicht zu Kriegsgefangenen der Ukraine zu werden.

Niemand in der Welt solle noch bezweifeln, auf wen sich Moskau stützt, sagt Selenskij

Kurz vor der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump, der sich voraussichtlich rasch mit Russlands Machthaber Wladimir Putin treffen wird, bieten die beiden Nordkoreaner der Ukraine die Gelegenheit, eine Botschaft zu platzieren: Präsident Selenskij kann nun belegen, dass Moskau sich bei seinem Krieg gegen die Ukraine nicht nur auf Iran stützt, sondern auch auf die Diktatur Nordkorea. Die vom SBU und Selenskij veröffentlichten Fotos und Videos zeigen die Männer in Krankenbetten und bei Verhören; zur Verständigung verlässt man sich auf Übersetzer des südkoreanischen Geheimdienstes.

Den Berichten zufolge sagte einer der beiden Soldaten aus, er sei 2005 geboren worden, seit 2021 in der nordkoreanischen Armee und im Herbst 2024 nach Russland geschickt worden. Der zweite Soldat gab an, 1999 geboren worden zu sein und seit 2016 als Scharfschütze und Aufklärer zu dienen. Selenskij präsentierte einen angeblich bei einem der beiden Männer gefundenen, „echt gefälschten“ russischen Militärausweis. Echt gefälscht bedeutet, dass der Ausweis von den russischen Behörden selbst auf den Namen eines tatsächlich existierenden russischen Staatsbürgers ausgestellt wurde. Als Herkunft sei in diesem Fall die nordwestlich der Mongolei liegende russische Region Tywa angegeben, meldete die unabhängige Agentur Agenstwo.

Schon im Dezember hatte die ukrainische Armee die Fotos dreier russischer Militärausweise veröffentlicht, die bei gefallenen nordkoreanischen Soldaten gefunden worden seien. „Niemand in der Welt sollte jetzt noch bezweifeln, dass die russische Armee von der militärischen Hilfe Nordkoreas abhängt“, sagte Selenskij jetzt nach der Gefangennahme der mutmaßlichen Nordkoreaner.

Die Männer sollen einer Schlüsseleinheit des nordkoreanischen Militärgeheimdienstes angehören

Ihre Kommandeure hätten ihnen lediglich gesagt, dass sie nach Russland zum Kampftraining fahren würden, soll einer der Festgenommenen im Verhör auf die Frage des Übersetzers gesagt haben. Er sei am 3. Januar an die Front gekommen, habe Kameraden sterben sehen und sich selbst versteckt, bevor er am 5. Januar ebenfalls verletzt worden sei. Der südkoreanischen Agentur Yonhap zufolge nimmt Südkoreas Geheimdienst an, dass beide Männer zum „Generellen Aufklärungsbüro“ gehören, einer Schlüsseleinheit des nordkoreanischen Militärgeheimdienstes.

Am Sonntag hat Präsident Selenskij Nordkorea einen Austausch der Festgenommenen gegen gefangene Ukrainer angeboten. In dem von Selenskij veröffentlichten Video sagt der eine mutmaßliche Nordkoreaner, er wolle in seine Heimat zurückkehren, und der andere, er wolle in der Ukraine bleiben. Selenskij zufolge sollten nordkoreanische Soldaten, die bleiben wollen, auch die Gelegenheit dazu bekommen, damit sie die Wahrheit über den Krieg berichten könnten.

Wie wichtig sind die Nordkoreaner für Russland?

Ukrainische Offizielle erweckten in den vergangenen Wochen mitunter den Eindruck, als seien die in Kursk eingesetzten nordkoreanischen Soldaten durchgehend nicht den Bedingungen dieses stark von bewaffneten Drohnen geprägten Krieges vertraut. Dem widerspricht allerdings ein Bericht des Kyiv Independent von Mitte Dezember. Demzufolge begleiteten nordkoreanische Einheiten jeweils eine größere Gruppe russischer Fallschirmspringer, um ukrainische Positionen in der Region Kursk zurückzuerobern. Sie würden dabei effektiv durch Russlands Störgeräte gegen ukrainische Drohnen geschützt, sagte ein ukrainischer Aufklärer in dem Bericht. Ein anderer Ukrainer gab an, Moskau zahle Nordkorea für jeden entsendeten Soldaten 2000 US-Dollar.

In Kursk sollen die Nordkoreaner russischen Soldaten dabei helfen, die Gebiete zurückzuerobern, die die ukrainische Armee seit ihrem Überraschungsverstoß im August 2024 besetzt hat. Allerdings habe die Ukraine selbst nach Angaben ukrainischer Militärs allein bis Ende November über 40 Prozent des besetzten Geländes wieder verloren, zitierte Reuters am 23. November einen Mitarbeiter des ukrainischen Generalstabes.

Dem Generalstabsmitarbeiter zufolge habe Russland in der Region Kursk 59 000 Soldaten stationiert – selbst 12 000 Nordkoreaner wären da nur eine zusätzliche, jedoch nicht entscheidende Verstärkung. Der Kyiv Independent berichtete, dass ukrainische Soldaten die Aussichten der Operation Kursk zunehmend pessimistisch beurteilen. In der Garnisonsstadt Kramatorsk sagte ein Einwohner, der im ständigen Kontakt zu ukrainischen Einheiten steht, im Dezember der Süddeutschen Zeitung: „Niemand von unseren Jungs weiß, wofür sie hier eigentlich kämpfen, während wir dort in der Ostukraine ständig an Boden verlieren.“ Auch in den vergangenen Tagen berichtete etwa der Frontverlaufsdienst Deep State wieder von russischen Geländegewinnen in der Ostukraine.