Selenskij: Neue Verhandlungen mit Russland am Mittwoch

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten soll die nächste Verhandlungsrunde mit Russland am Mittwoch in Istanbul stattfinden. Das habe ihm der ukrainische Chefunterhändler, Rustem Umjerow, berichtet, sagte Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Allerdings werde es dabei nicht um eine Waffenruhe oder ein Ende des Kriegs gehen. Für Kiew gehe es darum, die Rückkehr Kriegsgefangener und von Russland verschleppter Kinder in die Ukraine voranzutreiben sowie ein Treffen auf Präsidentenebene vorzubereiten.



2025 fanden bereits zwei Gesprächsrunden statt - ohne Durchbruch. "Es ist allen klar, dass wirklich effektive Gespräche nur auf Ebene der Staatschefs stattfinden können", sagte Selenskij. Mitte Mai war er in Erwartung eines Treffens mit Kremlchef Wladimir Putin vergeblich in die Türkei gereist.



Von russischer Seite gibt es bisher keine offizielle Bestätigung der neuen Gespräche - allerdings drängt Moskau bereits seit längerem auf einen neuen Termin in Istanbul. Die russische Agentur Tass berichtete zuvor, die Verhandlungsführer könnten am Donnerstag und Freitag in der Türkei zusammenkommen.



Selenskij kündigte zudem neue Angriffe auf Ziele in Russland an. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin so verrückt nach den Shahed-Drohnen und Terror ist, dann muss man ihm die Logistik nehmen", so der ukrainische Präsident. Dazu benötige die Ukraine auch mehr Flugabwehrsysteme, um größere Teile des Landes vor russischen Drohnen und Raketen schützen zu können.