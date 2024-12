Trump: Zeit, dass Putin handelt

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat auf seiner „Truth Social“-Plattform einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung in Syrien und dem Ukraine-Krieg hergestellt. Russlands Präsident Wladimir Putin sei nicht länger interessiert daran gewesen, Syriens Machthaber Assad al-Baschar zu beschützen, weil Russlands Truppen in der Ukraine kämpfen. Dort lägen fast 600 000 russische Soldaten verwundet oder tot, „in einem Krieg, der nie hätte beginnen dürfen und ewig andauern könnte. Russland und Iran sind derzeit in einem geschwächten Zustand, das eine wegen der Ukraine und einer schlechten Wirtschaft, das andere wegen Israel und seinem Kampferfolg.“



Präsident Wolodimir Selenskij und sein Land, die Ukraine, so Trump, würden „gern einen Deal machen und dem Wahnsinn ein Ende setzen. Sie haben lächerlicher Weise 400 000 Soldaten und viele Zivilisten verloren. Es sollte einen sofortigen Waffenstillstand geben und Verhandlungen sollten beginnen.“ Zu viele Leben würden unnötig vergeudet, zu viele Familien zerstört. Trump warnte, dass sich aus dem Krieg etwas viel Größeres und Schlimmeres entwickeln könnte „Ich kenne Wladimir gut“, schrieb Trump. „Jetzt ist es an der Zeit, dass er handelt. China kann helfen. Die Welt wartet!“



Die Äußerungen Trumps haben nun deutliche Reaktionen der Regierungen in Kiew und Moskau ausgelöst. „Wenn wir über einen wirksamen Frieden mit Russland sprechen, müssen wir zuallererst über wirksame Garantien für den Frieden sprechen“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag auf der Plattform X. „Er (der Krieg) kann nicht einfach mit einem Stück Papier und ein paar Unterschriften beendet werden.“ Ein Kreml-Sprecher sagte, Russland sei zu Gesprächen bereit – Grundlage seien aber ukrainische Gebietsabtretungen an Russland.