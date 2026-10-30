Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen
Bericht: Ukraine pausiert den Beschuss russischer Raffinieren
Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an
Selenskij: Raketen treffen russische Kampfjets am Boden
Ukraine: 14 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof in Dnipro
Barbara Klimke
Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen
In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Das teilte der Fraktionschef der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, David Arachamija, auf Telegram mit. Die von den USA vermittelte sechstägige lokale Waffenruhe halte, fügte er hinzu. Die Route wurde zuvor nach Angaben der russischen Menschenrechtsbeauftragten Jana Lantratowa von Minen und Blindgängern befreit.
Lantratowa hatte angekündigt, dass Dutzende Tonnen an humanitären Hilfsgütern in die Frontstadt gebracht werden: Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Zucker, Speiseöl, Fleisch- und Fischkonserven. Auch Hygienemittel und Treibstoff für Notstromgeräte. Das zentrale Krankenhaus erhalte zudem Medikamente wie Antibiotika und Insulin. Ein Teil der Güter wurde den Angaben nach vom Team der russischen Menschenrechtsbeauftragten zusammengestellt, ein anderer vom Russischen Roten Kreuz.
Von der mehrtägigen örtlich begrenzten Waffenruhe für Oleschky kann auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnjepr liegende Gebietshauptstadt Cherson profitieren, weil Transporte möglich werden. Sonst werden diese durch Drohnenangriffe und Minen gefährdet.
Nach Angaben des Internetportals Ukrajinska Prawda haben sich mehrere Hundert Menschen aus Oleschky in eine Evakuierungsliste eingetragen. Demnach sind in der Frontstadt etwa 1500 von ehemals rund 24 000 Bewohnern verblieben. Informationen der Nachrichtenseite Hromadske zufolge könnten dank der Feuerpause auch etwa 100 im Keller des örtlichen Krankenhauses seit Monaten gelagerte Leichen aus Oleschky weggebracht werden.
Lantratowa hatte angekündigt, dass Dutzende Tonnen an humanitären Hilfsgütern in die Frontstadt gebracht werden: Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Zucker, Speiseöl, Fleisch- und Fischkonserven. Auch Hygienemittel und Treibstoff für Notstromgeräte. Das zentrale Krankenhaus erhalte zudem Medikamente wie Antibiotika und Insulin. Ein Teil der Güter wurde den Angaben nach vom Team der russischen Menschenrechtsbeauftragten zusammengestellt, ein anderer vom Russischen Roten Kreuz.
Von der mehrtägigen örtlich begrenzten Waffenruhe für Oleschky kann auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnjepr liegende Gebietshauptstadt Cherson profitieren, weil Transporte möglich werden. Sonst werden diese durch Drohnenangriffe und Minen gefährdet.
Nach Angaben des Internetportals Ukrajinska Prawda haben sich mehrere Hundert Menschen aus Oleschky in eine Evakuierungsliste eingetragen. Demnach sind in der Frontstadt etwa 1500 von ehemals rund 24 000 Bewohnern verblieben. Informationen der Nachrichtenseite Hromadske zufolge könnten dank der Feuerpause auch etwa 100 im Keller des örtlichen Krankenhauses seit Monaten gelagerte Leichen aus Oleschky weggebracht werden.
Barbara Klimke
Bericht: Ukraine pausiert den Beschuss russischer Raffinieren
Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien angeblich auf Druck von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die inoffizielle Unterbrechung habe Anfang vergangener Woche begonnen und werde voraussichtlich bis nach den US-Zwischenwahlen am 3. November und möglicherweise noch bis später im November andauern.
Mitarbeiter von AKW Saporischschja bei Drohnenangriff getötet
Bei einem Drohnenangriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ein Mitarbeiter getötet worden. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um einen Schweißer der zentralen Reparaturwerkstatt der Anlage. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi erneuerte seine Forderung nach militärischer Zurückhaltung rund um das AKW. Wer für den Angriff verantwortlich ist, teilte die IAEA nicht mit.
Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Ein Mensch sei getötet worden, teilte die Militärverwaltung der Millionenstadt bei Telegram mit. Zudem gab es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude, wodurch ein Brand ausgelöst wurde. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören gewesen. Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Donnerstagabend bereits vor russischen Vorbereitungen für einen weiteren Raketenangriff gewarnt.
Selenskij: Raketen treffen russische Kampfjets am Boden
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij zwei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 mit Raketen am Boden zerstört. „Ich danke euch, Jungs, für das Ergebnis“, sagte Selenskij in einer Videobotschaft. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Iskander-Raketen beschädigt worden.
Nach Angaben der ukrainischen Marine griff das Militär den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd mit Neptun-Raketen an. Der Fliegerhorst ist mehr als 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.
Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger „Fighterbomber“: „Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte.“
Su-34-Jets werden für den Abwurf der gefürchteten Gleitbomben eingesetzt. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen.
Nach Angaben der ukrainischen Marine griff das Militär den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd mit Neptun-Raketen an. Der Fliegerhorst ist mehr als 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.
Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger „Fighterbomber“: „Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte.“
Su-34-Jets werden für den Abwurf der gefürchteten Gleitbomben eingesetzt. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen.
Ukraine: 14 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof in Dnipro
Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 14 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 14 verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Oleksandr Hanscha auf Telegram. In ersten Berichten war noch von 13 Toten und mindestens zehn Verletzten die Rede gewesen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem „entsetzlichen Angriff“ auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Selenskij veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden, und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.
Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.
Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem „entsetzlichen Angriff“ auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Selenskij veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden, und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.
Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.
Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.
Nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn traf in Dnipro eine Drohne mit Düsenantrieb einen Bahnsteig, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befand. Foto: Stringer/Reuters
Ukraine: Tote und Verletzte nach Angriffen
Bei mehreren Angriffen Russlands sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. In Tschernihiw im Norden der Ukraine kamen nach Behördenangaben zwei 15-Jährige ums Leben. Verletzt wurden dem städtischen Militärverwaltungschef Dmytro Bryschynskij zufolge 23 Menschen. Er sprach von Terror gegen die Zivilbevölkerung. Der Angriff habe das Zentrum der Stadt getroffen. Zur Art der Attacke machte er bisher keine Angaben.
In der Industriestadt Krementschuk im Gebiet Poltawa kamen nach Angaben von Militärverwaltungschef Witalij Djakiwnytsch drei Menschen ums Leben. Um medizinische Hilfe hätten 19 Menschen gebeten. Elf seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Drohne sei in einem mehrstöckigen Wohnhaus eingeschlagen, schrieb Djakiwnytsch auf Telegram.
Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er bisher ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.
In der Industriestadt Krementschuk im Gebiet Poltawa kamen nach Angaben von Militärverwaltungschef Witalij Djakiwnytsch drei Menschen ums Leben. Um medizinische Hilfe hätten 19 Menschen gebeten. Elf seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Drohne sei in einem mehrstöckigen Wohnhaus eingeschlagen, schrieb Djakiwnytsch auf Telegram.
Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er bisher ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.
1200 Drohnen: Russland meldet einen der bisher größten ukrainischen Angriffe
Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes nach russischen Angaben einen der bislang größten Gegenangriffe ausgeführt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben. Die Anzahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen, allerdings sind 1214 Drohnen eine sehr hohe Zahl im Vergleich zu dem, was Russland an den meisten Tagen meldet.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau.
An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau.
An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Oleschky-Waffenruhe: Ukrainer und Russen bereiten Evakuierung vor
Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält weiter. In der Stadt liefen für die Schaffung eines sichereren Hilfskorridors die Arbeiten zur Beseitigung und Entschärfung von Minen erfolgreich, wie der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und seine russische Kollegin Jana Lantratowa zeitgleich mitteilten. „Parallel dazu stellen wir bereits die humanitäre Hilfslieferung zusammen, die wir morgen nach Oleschky bringen wollen“, sagte Lubinez, der auch selbst dort sein wird. Demnach stimmen sich die Vertreter beider Kriegsparteien eng ab.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
Finnische Außenministerin: Gespräch mit US-Außenminister Rubio über Ukraine
Die finnische Außenministerin Elina Valtonen wird am Donnerstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington treffen. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine sowie um bilaterale Beziehungen, hieß es in einer Mitteilung des finnischen Außenministeriums. Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatten am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Es war eines der wenigen direkten Gespräche europäischer Spitzenpolitiker mit ihm seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als viereinhalb Jahren.
Anne Eberhard
Trump: Hoffe auf baldiges Treffen mit Putin und Selenskij
US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Worten auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij zur Beilegung des Ukraine-Kriegs. Bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts seien große Fortschritte erzielt worden, sagte Trump.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Trump erklärte weiter, er habe ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über nukleare Abrüstung geplant. Zudem kündigte er an, im November zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes (Asean) in die philippinische Hauptstadt Manila zu reisen.
Anna Schimpp
Melania Trump: Waffenruhe über Oleschky hinaus ausgeweitet
Die auf die ukrainische Stadt Oleschky begrenzte Waffenruhe ist nach den Worten der amerikanischen First Lady Melania Trump ausgeweitet worden. Sie gelte nun über die Stadt hinaus innerhalb der Region Cherson, teilt Melania Trump in den sozialen Medien mit. „Der Zeitplan wurde um zwei Tage vorgezogen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die Lieferung lebenswichtiger humanitärer Hilfe zu erleichtern“, erklärt Melania Trump. „Das geografische Gebiet der Waffenruhe wurde über Oleschky hinaus in die Region Cherson ausgeweitet, um den humanitären Konvois einen sicheren Durchgang zu ermöglichen.“
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Die seit Dienstag geltende Feuerpause in Oleschky geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Großstadt Charkiw sollen fünf Menschen verletzt worden sein. Unter den Verletzten sei auch ein vierjähriges Kind, teilt der ukrainische Katastrophenschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein durch den Angriff ausgelöster Großbrand sei gelöscht worden.
Luzia Geier
Waffenruhe gilt: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky in der Ukraine läuft
Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen von diesem Dienstag an die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Die russische Seite bestätigte in der Nacht, dass seit 3 Uhr (Ortszeit) und für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause rund um die seit Monaten abgeriegelte Ortschaft gelte. Die Waffenruhe soll bis zum 1. November 22.59 Uhr Ortszeit dauern (21.59 Uhr MEZ). Bis zum späten Nachmittag gab es keine Berichte über Verstöße gegen die Waffenruhe.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Während der mehrtägigen Waffenruhe werden Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner geliefert. Geschaffen werden soll auch ein humanitärer Korridor, damit die Menschen die Region entweder in Richtung Russland oder Ukraine verlassen können. Auch der Generalstab in Kiew hatte dies zuvor bestätigt.
Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nach der Vereinbarung sollen nun Minen geräumt werden, um den Hilfskorridor zu schaffen. In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Die Menschen sollen erst in den kommenden Tagen in Sicherheit gebracht werden.
Laut Kreml könnte eine womöglich erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky auch als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig beschuldigt, durch Beschuss der Stadt eine humanitäre Katastrophe ausgelöst zu haben. Einschließlich umliegender Dörfer sollen bis zu 6000 Menschen Not leiden. An anderen Frontabschnitten gingen die Kämpfe weiter.
Der Generalstab in Kiew betonte, dass die Feuerpause ausschließlich für die humanitäre Operation gelte. „Wir rufen alle dazu auf, in diesem Zeitraum besonders umsichtig mit den Informationen umzugehen, die Sie erhalten und weitergeben“, heißt es in der Mitteilung der Generalität auf Telegram. „Vertrauen Sie keinen unbestätigten Meldungen und verbreiten Sie keine Gerüchte über Routen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen und humanitäre Konvois bewegen.“
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auch Papst Leo XIV. hatte in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky gebeten.
Anna Schimpp
UNHCR: Verschärfte russische Angriffe vertreiben mehr Ukrainer
Die verschärften militärischen Angriffe Russlands haben in der Ukraine laut dem Hilfswerk UNHCR Zehntausende Menschen neu in die Flucht gezwungen. Besonders die Fluchtbewegungen aus den Frontgebieten im Osten der Ukraine erhöhten sich, sagte der UNHCR-Regionaldirektor für Europa, Philippe Leclerc, am Dienstag in Genf.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.
Seit Januar 2026 seien in allen vom UNHCR unterstützten Transitzentren über 136 000 Menschen aus dem Osten aufgenommen worden. Das seien rund 70 Prozent mehr als die fast 80 000, die im gesamten Jahr 2025 die Einrichtungen in den Gemeinden an der Front durchlaufen hätten.
Diese Zahlen stellten nur einen Teil der Gesamtzahl der in Sicherheit gebrachten Menschen aus den Frontgebieten dar. Viele Menschen nehmen laut dem UNHCR-Direktor keine Unterstützung in den Transitzentren in Anspruch. Etliche Menschen, die vor den russischen Bombardements flüchteten, seien besonders schutzbedürftig: Fast 40 Prozent seien Ältere, und ein erheblicher Anteil seien Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigen laut UNHCR 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.