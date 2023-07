Von Dimitri Taube

Die russischen Drohnenangriffe in der Region Odessa halten an. Wie das ukrainische Militär am Montag berichtete, seien bei Attacken in der Nacht sieben Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Luftabwehr drei Drohnen abfangen können. Betroffen war auch das Gebiet unmittelbar an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Die Heeresstelle Süd des ukrainischen Militärs sprach von "Einschlägen in Donauhäfen". Der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax zufolge handelte es sich um die Schwarzmeerhäfen Reni und Ismajil. Rumänische Seeleute hatten die Explosionen gesehen und gehört. Der Bürgermeister von Reni sprach in ukrainischen Medien von drei zerstörten Getreidesilos.

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis verurteilte die Angriffe. "Diese jüngste Eskalation stellt ein schweres Risiko für die Sicherheit auf dem Schwarzen Meer dar", schrieb er auf Twitter. Die Attacke habe sich gegen zivile Infrastruktur sehr nahe an rumänischem Staatsgebiet gerichtet. Sie beeinträchtige den künftigen Transport von ukrainischem Getreide und damit die globale Ernährungssicherheit. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland "Nahrungsterrorismus" vor und forderte eine globale Reaktion auf die russischen Angriffe.

Drohnen treffen zwei Gebäude in der russischen Hauptstadt

Seit Tagen greift Russland mit Luftschlägen die strategisch wichtige Stadt Odessa und die Region am Schwarzen Meer an. Am Sonntag beschädigten Einschläge mehrere Bauten im Zentrum der Stadt, darunter die Verklärungskathedrale, die größte orthodoxe Kirche der Stadt. Russland wies die Verantwortung für die Angriffe zurück. "Unsere Streitkräfte führen niemals Schläge gegen Objekte der sozialen Infrastruktur und noch weniger gegen Tempel, Kirchen und andere vergleichbare Objekte", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow.

Russland meldete unterdessen einen weiteren ukrainischen Luftangriff auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Dabei sei ein Munitionsdepot in der Stadt Dschankoj getroffen worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow, mit. Die Luftabwehr habe elf Drohnen abgefangen.

Auch die russische Hauptstadt ist in der Nacht zum Montag Ziel von Angriffen aus der Luft geworden. Zwei Drohnen seien in Gebäude eingeschlagen, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mit. Es handele sich nicht um Wohngebäude. Nach seinen Angaben gab es "keine ernsthaften Schäden oder Verletzte". Laut Militär wurden die Drohnen mit Störfunk zum Absturz gebracht. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem "Terroranschlag" und machte die Ukraine für die Attacke verantwortlich.

"Der Himmel der Besatzer" lässt sich immer schwerer schützen

Wie der US-Sender CNN berichtete, soll ein Beamter des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes gesagt haben, dass Kiew hinter dem Drohnenangriff in Moskau stecke. Laut CNN erhielt der Beamte keine Erlaubnis, öffentlich über den Vorfall zu sprechen.

Offiziell bestätigte Kiew den Angriff nicht. Mychajlo Fedorow, Digitalminister der Ukraine, äußerte sich jedoch ganz allgemein zu den Vorfällen in Moskau und auf Krim - und kündigte weitere Attacken aus der Luft an. Auf Telegram schrieb er: "Elektronische Kriegsführung und Luftabwehr sind immer weniger in der Lage, den Himmel der Besatzer zu schützen. Was auch immer geschieht, es wird mehr davon geben."