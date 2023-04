Ukrainische Soldaten in der Region um Charkiw: noch eine Frühjahrsoffensive - und dann an den Verhandlungstisch?

Die Ukraine und ihre Verbündeten bereiten sich intensiv auf eine militärische und politische Offensive zur Beendigung des Krieges vor. Während sich an der Front die Signale für eine unmittelbar bevorstehende Frühjahrsoffensive mehren, verdichten sich die Hinweise auf ein umfassendes politisches und wirtschaftliches Konstrukt, das die Alliierten Kiews zur Abschreckung vor weiteren Angriffen Russlands bauen.

Diskutiert werden Sicherheitsgarantien unterhalb einer Mitgliedschaft in der Nato und der EU, verbunden mit weitreichenden Zusagen über Militär- und Wiederaufbauhilfen. Ziel der Bündnis-Anstrengung ist die De-facto-Bindung der Ukraine an den Westen, ohne dass eine direkte militärische Beistandspflicht besteht. Ein an den Verhandlungen beteiligter Diplomat sprach von einer Konstruktion, die dem Bündnis zwischen den USA und Israel gleicht. Washington unterstützt den Staat Israel mit weitreichender Militärhilfe.

Ausgangspunkt für eine politische Offensive könnte nach Ansicht westlicher Diplomaten die militärische Frühjahrsoffensive sein, die im Erfolgsfall die Front bis nahe an den Ausgangspunkt des Krieges vom 23. Februar 2022 zurückdrängt und den russischen Zugang zur Krim von der Landseite aus abschneidet. Nach der Offensive, so die Analyse, muss die Ukraine zu einem notfalls einseitig erklärten Waffenstillstand gedrängt, Russland mit Hilfe der umfassenden Sicherheitsgarantien abgeschreckt und der Krieg damit eingefroren werden.

Die diplomatischen Vorbereitungen für diesen Kraftakt lassen sich momentan fast täglich in den Wortmeldungen der Akteure ablesen. Für besonderes Aufsehen sorgte am Donnerstag die Äußerung des stellvertretenden Leiters des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Sybiha, der in einem Interview mit der Financial Times sagte: "Wenn wir unsere strategischen Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen und an der administrativen Grenze zur Krim stehen, sind wir bereit, eine diplomatische Seite aufzuschlagen und das Thema zu diskutieren."

Sybiha setzte damit einen neuen Ton mit Blick auf Rückeroberungspläne für die Krim und den Donbass und widersprach dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, der wenige Tage zuvor einen Plan zur Rückeroberung der Krim vorgelegt hatte. Gleichwohl fügte auch Sybiha hinzu: "Das heißt nicht, dass wir den Weg der Befreiung durch unsere Armee ausschließen."

Gerade aus den USA aber auch aus Deutschland und vom Generalsekretär der Nato kamen zuletzt mahnende Worte. US-Außenminister Ton Blinken warnte in einer Senatsanhörung vor einer Rückeroberung der Krim und deutete an, dass der Verlauf einer Waffenstillstandslinie möglicherweise nicht militärisch, sondern diplomatisch bestimmt werden müsse. Auch wenn in den westlichen Bündnissen niemand die Anerkennung der russischen Eroberungen erwägt, wird vor einer unkontrollierten Eskalation Russlands bei einer Rückeroberung der Krim gewarnt.

Größter Streitpunkt beim politischen Unterstützungspaket ist die Frage einer Mitgliedschaft in Nato und EU. Während Präsident Wolodymyr Selenskyj nach wie vor auf eine schnelle Aufnahme seines Landes drängt, waren zuletzt die Außenminister der Nato aber auch die Staats- und Regierungschefs zurückhaltend. Die Hilfsofferte für die Ukraine muss bis zum Nato-Gipfeltreffen am 11. Juli in Vilnius verhandelt sein.

Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der militärischen Offensive der Ukraine wird von der Militärführung nicht mal mit den Verbündeten geteilt. Die große Rückeroberung bei Charkiw im vergangenen Jahr gelang auch deshalb, weil der Vorstoß überraschend kam und die Schwächen der russischen Verteidigungslinien ausnutzte. Bei Cherson griff die Ukraine ebenfalls nicht die besetzte Stadt frontal an, sondern zerstörte gezielt die Nachschubwege der russischen Armee.

Ein Gegenangriff bei Bachmut ist deshalb unwahrscheinlich, da gerade an diesem Ort ein Großteil der russischen Truppen konzentriert ist. Möglich und erfolgsversprechend ist ein erneuter Vorstoß im Norden oder im Süden, bei Melitopol, um im besten Fall die von Russland besetzten Gebiete zu teilen. Nach Ansicht mancher Experten wäre die russische Invasion damit endgültig gescheitert.

Bei Bachmut sollen die russischen Streitkräfte laut dem britischen Geheimdienst erneut Teile der Stadt erobert haben. Das liegt wohl daran, dass die reguläre russische Armee und die Söldner der Gruppe Wagner inzwischen wieder zusammenarbeiten. Bachmut ist für die Frühjahrsoffensive dennoch von Bedeutung: Die ukrainische Armee muss hier möglichst viele russische Truppen binden, die dann an anderer Stelle fehlen.