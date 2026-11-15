US-Unterhändler haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij einen Verzicht der Ukraine auf den Donbass im Gegenzug für einen Nato -Beitritt ins Spiel gebracht. Dies sei bei der jüngsten Runde der Friedensgespräche mit Russland in Abu Dhabi geschehen, wie sein Präsidialamt am Samstag mitteilte. Es sei das erste Mal, dass während der Gespräche die Frage einer Nato-Mitgliedschaft mit territorialen Zugeständnissen verknüpft worden sei. „Die Amerikaner warfen die Frage auf: ‚Was wäre, wenn die Ukraine der Nato beitritt? Würde sich die Ukraine aus dem Donbass zurückziehen?‘“, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskij bekräftigte seine Position, dass die ukrainische Regierung nicht bereit sei, Gebiete abzutreten. Sollte die Ukraine jedoch ein umfassendes Paket erhalten, das Sicherheitsgarantien, das Recht auf eine starke und gut finanzierte Armee sowie Gelder für den Wiederaufbau umfasse, werde er die Frage in einem nationalen Referendum zur Abstimmung stellen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft wiederholt als rote Linie bezeichnet und dies als eines seiner Motive für die russische Invasion im Jahr 2022 genannt.

Mehr als 1000 Gefangene sollen ausgetauscht werden

Die Gespräche in Abu Dhabi waren am Mittwoch ohne einen größeren Durchbruch zu Ende gegangen. Beide Seiten hätten sich jedoch auf einen Gefangenenaustausch geeinigt, der mehr als 1000 Personen umfassen solle, sagte Selenskij. Die genauen Zahlen würden noch verhandelt.

Der ukrainische Präsident wies die russische Forderung zurück, sich auf eine umfassende europäische Sicherheitsarchitektur zu einigen, bevor die Details zur Beendigung des Krieges geklärt seien. „Dieser Krieg muss zuerst beendet werden“, betonte er. Ebenso hatten sich europäische Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfel in Dublin am Freitag geäußert.

Zudem beklagte Selenskij schwere Schäden nach russischen Angriffen und forderte die USA zur Wiederherstellung des Satelliteninternets Starshield auf. Das System müsse wieder die volle Betriebsgeschwindigkeit erhalten, verlangte er in sozialen Medien: „Von dieser Maßnahme hängt der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab.“ Das für die Verteidigung der Ukraine wichtige System war bereits in der Vergangenheit gedrosselt worden.

Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma SpaceX. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden. Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskij. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne.