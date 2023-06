Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (links), der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, das dem Nato-Treffen vorausging.

Der ukrainische Präsident drängt auf einen Beitritt, doch so bald wird sein Land nicht in das Militärbündnis aufgenommen werden. Die Verteidigungsminister überlegen, was sie stattdessen anbieten können.