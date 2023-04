Warum gerade kaum jemand die Ukraine in der Nato haben will

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (r.) begrüßt als Gast den Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba bei einem Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel.

Die Ukraine möchte Nato-Mitglied werden. Das Bündnis hat im Prinzip nichts dagegen - wäre da nicht der Krieg mit Russland. Nun versucht man sich an einer Art Mittelweg.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Ein historischer Tag, eine stärkere Allianz, herzlich willkommen - das waren ungefähr die Phrasen, mit denen Finnland am Dienstag offiziell als 31. Mitgliedsstaat in der Nato begrüßt wurde. Und viele der Außenministerinnen und -minister des Bündnisses, die sich in Brüssel zu ihrem regulären Frühjahrstreffen versammelt hatten, betonten auch gleich noch, dass man sich jetzt dringend darum kümmern werde, die Aufnahme Schwedens abzuschließen.