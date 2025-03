Rezension von Guido Hausmann

Biografien machen Geschichte lebendig und vermitteln mehr als andere Darstellungsformen ein Verständnis von Epochen, Orten und Ländern, heißt es. Das kriegsbedingte Interesse an der Ukraine hat in deutscher Sprache bisher zu zwei Biografien geführt: Der Hamburger Historiker Rudolf M. Mark hat 2023 bei Schöningh eine Biogrfhie über Symon Petljura (1879 bis 1926) veröffentlicht, einen der wichtigsten politischen und militärischen Führer der Ukraine, von 1919 bis 1920 Regierungschef der Ukrainischen Volksrepublik und 1926 im Pariser Exil erschossen. Jetzt hat der Berliner Historiker Grzegorz Rossoliński-Liebe eine erste wissenschaftliche Biografie des ukrainischen Nationalistenführers Stepan Bandera (1909 bis 1959) vorgelegt, der 1959 in München von einem Agenten des KGB erschossen wurde. Sie geht auf eine 2012 an der Universität Hamburg verteidigte Dissertation zurück, die bereits 2014 auf Englisch erschienen ist.