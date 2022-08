Ukraine am Nationalfeiertag

Kiews Innenstadt war am Unabhängigkeitstag fast leer. Da wirkten die zerstörten russischen Panzer, die auf dem der Prachtboulevard ausgestellt werden, fast gespenstisch.

Aus Furcht vor verstärkten russischen Anschlägen wendet sich Präsident Selenskij in Kiew per Videobotschaft ans Volk. Er will den Krieg erst beenden, wenn die ukrainische Armee gesiegt und "die ganze Ukraine" zurückgeholt habe. Eindrücke vom Unabhängigkeitstag vor Panzer-Kulisse..