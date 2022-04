Krieg in der Ukraine

Der Raketenkreuzer "Moskwa" ist 180 Meter lang, hat 510 Matrosen an Bord und ist unter anderem mit 16 Anti-Schiffsraketen und einem Raketenabwehrsystem ausgestattet.

Von Frank Nienhuysen

Der Notruf wurde in der Nacht gegen 1.05 Uhr abgesetzt, denn dass es brannte auf dem Schiff, stand schnell außer Zweifel. Russlands Raketenkreuzer Moskwa (Moskau) sei "ernsthaft beschädigt", räumte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag ein. Ein Brand habe demnach auf dem Schiff die Detonation von Munition ausgelöst, Genaueres könne man noch nicht sagen, die genaue Ursache werde noch untersucht. Die gesamte Besatzung sei von Bord gebracht worden, das Schiff werde in einen Hafen geschleppt. Die Ukraine dagegen hat die Ursache längst ausgemacht: Sie habe Russlands Kriegsschiff mit zwei Anti-Schiffsraketen des Typs Neptun angegriffen und getroffen, erklärte der Gouverneur der ukrainischen Region Odessa, Maxim Martschenko. Dies könnte die Lage im ukrainischen Küstengebiet verändern, moralisch, aber auch militärisch.