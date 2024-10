Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa sind nach ukrainischen Behördenangaben acht Menschen gestorben. „An den erlittenen Verletzungen starb ein 26-jähriger junger Mann im Krankenhaus“, teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Zuvor hatte er bereits über den Tod eines 46-jährigen Hafenarbeiters informiert. Am Vorabend war von sechs Toten und einem Dutzend Verletzten die Rede gewesen. In den sozialen Netzwerken gab es Aufrufe für Blutspenden. In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih wurden bei einem russischen Drohnenangriff mindestens zwei Menschen verletzt, als ein fünfstöckiges Wohnhaus beschädigt wurde.