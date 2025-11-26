Zum Hauptinhalt springen

Krieg gegen RusslandEin Geschenk für junge Ukrainer

Lesezeit: 4 Min.

Viele ukrainische Männer verabschieden sich von ihren Partnerinnen, um an die Front zu gehen. Andere reisen inzwischen aus.
Viele ukrainische Männer verabschieden sich von ihren Partnerinnen, um an die Front zu gehen. Andere reisen inzwischen aus. (Foto: OLEKSII FILIPPOV/AFP)

Auch Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen plötzlich das Land verlassen. Militärexperten kritisieren die Entscheidung von Präsident Selenskij scharf, denn im Abwehrkampf gegen Russland fehlen Soldaten.

Von Florian Hassel, Belgrad

Der 33 Jahre alte Arthur Rudko hat eine illustre Karriere als Torwart hinter sich, bei prominenten Vereinen wie Dynamo Kiew. Zuletzt spielte er beim Klub Tschornomorez. Und dann wiederholte sich im Fall Rudko, was in der Ukraine im vierten Jahr des Krieges in Hunderttausenden Fällen passiert: Rudko meldete sich nicht wie vorgeschrieben beim Wehramt, sondern tauchte unter.

