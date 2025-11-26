Der 33 Jahre alte Arthur Rudko hat eine illustre Karriere als Torwart hinter sich, bei prominenten Vereinen wie Dynamo Kiew. Zuletzt spielte er beim Klub Tschornomorez. Und dann wiederholte sich im Fall Rudko, was in der Ukraine im vierten Jahr des Krieges in Hunderttausenden Fällen passiert: Rudko meldete sich nicht wie vorgeschrieben beim Wehramt, sondern tauchte unter.
Krieg gegen RusslandEin Geschenk für junge Ukrainer
Auch Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen plötzlich das Land verlassen. Militärexperten kritisieren die Entscheidung von Präsident Selenskij scharf, denn im Abwehrkampf gegen Russland fehlen Soldaten.
Von Florian Hassel, Belgrad
