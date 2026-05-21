Die Ukraine soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst schnell zu einem „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union werden – ein Status, der bisher nicht existiert. Einen entsprechenden Vorschlag formulierte Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die zyprische Regierung, die derzeit die Ratspräsidentschaft innehat.