Die Ukraine soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst schnell zu einem „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union werden – ein Status, der bisher nicht existiert. Einen entsprechenden Vorschlag formulierte Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die zyprische Regierung, die derzeit die Ratspräsidentschaft innehat.
BundesregierungMerz will Ukraine zum „assoziierten Mitglied“ der EU machen
Lesezeit: 3 Min.
Eine Vollmitgliedschaft ist für Kiew weit entfernt. In einem Brief an die EU-Spitzen schlägt der Bundeskanzler daher einen neuen Status vor, um die Ukraine schnell und eng an die Union zu binden.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Lesen Sie mehr zum Thema