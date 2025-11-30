Es waren die üblichen Vertreter der USA und der Ukraine, die am Sonntag in Miami zu neuen Beratungen zu einer möglichen Beendigung des Krieges zusammenkamen; Beratungen, denen wenige Tage später ein erneuter Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau und ein Treffen Präsident Wolodimir Selenskijs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron folgen wird.