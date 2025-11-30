Es waren die üblichen Vertreter der USA und der Ukraine, die am Sonntag in Miami zu neuen Beratungen zu einer möglichen Beendigung des Krieges zusammenkamen; Beratungen, denen wenige Tage später ein erneuter Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau und ein Treffen Präsident Wolodimir Selenskijs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron folgen wird.
Korruption in der UkraineEin Rauswurf und viele Fragezeichen
Die Entlassung Andrij Jermaks, bislang zweitmächtigster Politiker des Landes, stellt die Ukraine nach innen wie nach außen vor große Herausforderungen. Was sich zwischen Selenskij und seinem Vertrauten zugetragen hat, darüber wird heftig spekuliert.
Von Florian Hassel, Belgrad
„Caren Miosga“:Das Schlimmste kommt noch für die Ukraine
Caren Miosga lässt Donald Trumps „Friedensplan“ diskutieren. Armin Laschet hat dabei allen Grund, mürrisch zu sein.
