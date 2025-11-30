Zum Hauptinhalt springen

Korruption in der UkraineEin Rauswurf und viele Fragezeichen

Lesezeit: 3 Min.

Präsident Selenskijs langjähriger Bürochef Andrij Jermak (rechts) wurde am Freitagabend wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Korruptionsskandal gefeuert.
Präsident Selenskijs langjähriger Bürochef Andrij Jermak (rechts) wurde am Freitagabend wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Korruptionsskandal gefeuert.

Die Entlassung Andrij Jermaks, bislang zweitmächtigster Politiker des Landes, stellt die Ukraine nach innen wie nach außen vor große Herausforderungen. Was sich zwischen Selenskij und seinem Vertrauten zugetragen hat, darüber wird heftig spekuliert.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es waren die üblichen Vertreter der USA und der Ukraine, die am Sonntag in Miami zu neuen Beratungen zu einer möglichen Beendigung des Krieges zusammenkamen; Beratungen, denen wenige Tage später ein erneuter Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau und ein Treffen Präsident Wolodimir Selenskijs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron folgen wird.

„Caren Miosga“
:Das Schlimmste kommt noch für die Ukraine

Caren Miosga lässt Donald Trumps „Friedensplan“ diskutieren. Armin Laschet hat dabei allen Grund, mürrisch zu sein.

SZ PlusVon Josef Kelnberger

