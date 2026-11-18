Bei verschiedenen Angriffen der russischen Streitkräfte sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge vier Personen ums Leben. Zudem seien neun Menschen verletzt worden. Russland habe am Morgen dreimal das historische Zentrum der Innenstadt attackiert. Zuvor sprach Kiper auch von Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem brutalen und gezielten Angriff gegen Menschen und das Leben selbst. Es habe weitere Angriffe gegeben, als Einsatzkräfte bereits vor Ort waren, sagte er. Die Attacke sei ein Beweis dafür, wie Russland tatsächlich zu diplomatischen Bemühungen stehe. Wer über Frieden sprechen wolle, eskaliere nicht das Töten, schrieb Selenskij. In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch zwei Ölraffinerien im Süden Russlands angegriffen. Tanks in der Raffinerie Ilski seien beschädigt und in der Raffinerie Afipski sei eine Anlage zur Ölverarbeitung getroffen worden, teilte der Generalstab auf Telegram mit.