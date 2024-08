Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe den Informationen zufolge darum gebeten, dass neue Anträge nicht mehr bewilligt werden, heißt es. Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll die entsprechende Bitte am 5. August an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weitergeleitet haben.

Eingefroren sei da erstmals nichts, sagte Markus Faber (FDP), der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der Süddeutschen Zeitung: „Die Mittel zur militärischen Unterstützung der Ukraine sind eine gute Investition in unsere Sicherheit. Für dieses Jahr sind sie vertraglich nun ausgeplant. Weitere Mittel werden durch die Beteiligung von Partnerstaaten an unseren Hilfsmaßnahmen und die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte verfügbar, ohne den Haushalt überplanmäßig zu belasten.“

„Handfester Streit“ in der Bundesregierung

Ähnlich sieht es dem Bericht der FAS zufolge auch Finanzminister Lindner. In dem Schreiben an Pistorius gehe Lindner davon aus, dass die Militärhilfen künftig zwar nicht mehr aus dem Bundeshaushalt bestritten werden, wohl aber aus eingefrorenem russischen Zentralbankvermögen.

Die G-7-Staaten hatten auf ihrem Gipfeltreffen in Italien im Juni beschlossen, der Regierung in Kiew ein Vermögen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, umgerechnet etwa 47 Milliarden Euro. Der Betrag soll bis Ende des Jahres in Gestalt eines Kredits bereitstehen. Die Zinskosten für dieses Darlehen sollen aus den Zinserträgen für russisches Vermögen finanziert werden, das im Westen eingefroren ist. Auf diese Weise würde Russland faktisch die Verteidigung der Ukraine mitbezahlen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens ist allerdings rechtlich umstritten. Auch ist nicht klar, wie schnell das Geld der Ukraine zur Verfügung stehen könnte. Die geplante Sperre hat nach Informationen der FAS zu einem „handfesten Streit“ in der Bundesregierung geführt.