Von Florian Hassel, Belgrad

Es sollte eine Vorzeigebrigade der ukrainischen Streitkräfte werden, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Juni 2024 anlässlich der Gedenkfeiern des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie versprach: Die 155. Brigade sollte in Frankreich ausgebildet und bestens ausgerüstet und vorbereitet in den Krieg in der Ukraine ziehen, mit einer Stärke von 5800 Soldaten, 18 neuen Cäsar-Panzerhaubitzen französischer Produktion und 30 Leopard 2A4-Panzern deutscher Produktion. Insgesamt hatte Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij vorgeschlagen, 14 Brigaden im Westen auszubilden.