Krieg in der Ukraine

Ukrainische Soldaten helfen einer Familie in einem Vorort von Kiew bei der Flucht.

Die Menschen in den eingekesselten Städten in der Ukraine können nur schwer den Angriffen entfliehen. Die Kriegsparteien haben sich in eine Art Patt manövriert, das wohl nur mit dem Ende des Krieges zu lösen ist - oder noch größerer Gewalt.