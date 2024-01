Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland

Grundschüler aus der Ukraine in einem Klassenzimmer in Dresden. Die Sprache, sagt Yuliya Kosyakova, ist wichtig, doch das Konzept der Willkommensklassen findet sie nicht gut.

Yuliya Kosyakova kam schon 2002 aus der Ukraine nach Deutschland, sie forscht hier zu Migration und hat nach Kriegsausbruch ukrainische Verwandte bei sich aufgenommen. Ein Gespräch über Erwartungen an Geflüchtete, das Ankommen in der Fremde - und Missverständnisse in der U-Bahn.