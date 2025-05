Von Nicolas Richter, Berlin

Nachts im Zug nach Kiew treffen sich die drei mächtigsten Europäer im rollenden Wohnzimmer des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sein Salonwagen und die weiteren Waggons für seine Delegation kommen gleich hinter der Lokomotive. In der Mitte des Zuges liegt der deutsche Trakt, am Ende des Zuges dann der britische. Bundeskanzler Friedrich Merz hat es also von seinem Wagen - der dem Vernehmen nach in den Achtzigerjahren in der DDR gebaut wurde und vom Stil her sowohl an Las Vegas als auch an Neo-Stalinismus erinnert - nicht so weit zu seinem französischen Kollegen.