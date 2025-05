Merz reist nach Kiew - europäisches Quartett will Druck auf Moskau erhöhen

Krieg in der Ukraine

Von Nicolas Richter, Berlin

Drei Tage nach seiner Wahl zum Bundeskanzler ist Friedrich Merz am Freitag zu seinem ersten Besuch als deutscher Regierungschef in die Ukraine aufgebrochen. Merz reist gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs einiger der wichtigsten deutschen Verbündeten: dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Sie treffen dort am Samstagmorgen den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodimir Selenskij.