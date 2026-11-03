Während Putin die Ukraine massiv angreifen lässt, bereiten die USA neue Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien vor. Der ukrainische Präsident sucht den Schulterschluss mit seinem wichtigsten Helfer.

Inmitten einer dramatischen Situation für sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich der Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz versichert. Am Dienstagmittag traf Selenskij zu seinem zwölften Deutschlandbesuch seit dem russischen Überfall auf sein Land im Jahr 2022 ein. Man treffe sich in einem „wichtigen Augenblick“, sagte Merz zu Beginn einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Russland setzt seine Angriffe mit unverminderter Härte und Rücksichtslosigkeit fort und zugleich stehen in den nächsten Tagen wichtige direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland an“.