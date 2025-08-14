Friedrich Merz und die Europäer verbuchen ihre Telefonkonferenz mit Donald Trump als Erfolg. Beim Treffen des US-Präsidenten mit dem Kremlchef werde nichts Schlimmes beschlossen, hoffen sie nun. Allerdings bleibt ein Haken.

Von Daniel Brössler, Berlin

Seit dem Telefonat von Friedrich Merz, Wolodimir Selenskij und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs mit Donald Trump hat sich die Stimmung spürbar gewandelt. Höchste Anspannung ist, zumindest für den Moment, großer Erleichterung gewichen. Eine Woche lang, seit einem Treffen von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin, lief die diplomatische Maschinerie in Europa auf Hochtouren. Alarmiert von Trumps Gedankenspielen über einen „Gebietstausch“ und schließlich seiner Ankündigung eines Gipfels mit Putin in Alaska, musste das Schlimmste befürchtet werden – ein amerikanisch-russischer Deal, der die Ukraine zur Abtretung ihr völkerrechtlich zustehender Gebiete zwingt. Für Russland wäre es ein großer Sieg, für Europa ein schlimmer Präzedenzfall. Was hat der Telefongipfel im Einzelnen gebracht? Eine Analyse.