Einen Tag vor Beginn des Nato-Gipfels hat Russland erneut massiv die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die umliegende Region angegriffen und dabei acht Menschen getötet. Mindestens 34 weitere Menschen seien in Kiew verletzt worden, darunter vier Kinder, teilten die Behörden am Montag mit. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen hätten Brände in Wohngebieten ausgelöst und den Eingang zu einem U-Bahnhof beschädigt. Auch eine Universität wurde getroffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland in der Nacht mit insgesamt 352 Drohnen und 16 Raketen vier Regionen an. 339 Drohnen und 15 Raketen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erhofft sich vom Nato-Gipfel militärische Unterstützung und mehr Druck auf Russland.