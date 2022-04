Massaker in Kiewer Vorort

Das Entsetzen über das Massaker von Butscha steht den Einwohnern des Vororts von Kiew in den Gesichtern geschrieben. Am Wochenende hatten sich russische Truppen aus dem Gebiet zurückgezogen und Dutzende ermordete Zivilisten auf den Straßen hinterlassen.

Von Florian Hassel

In Staryj Bykiw hatte das Morden der russischen Streitkräfte schon kurz nach Kriegsbeginn angefangen. Bereits drei Tage nach Beginn der Invasion am 24. Februar hatten Russen in dem Dorf der Region Tschernihiw, rund 70 Kilometer östlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sechs unbewaffnete Männer zwischen 29 und 39 Jahren aus drei Familien festgenommen - und sie erschossen, wie die Mutter eines der Ermordeten sowie eine weitere Zeugin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichteten.