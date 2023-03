Von Frank Nienhuysen, Kleve/Flensburg

Was sie ihrem Sohn wohl sagen würde, nach elf Monaten Stille? So lange hat Walentina Honchar seine Stimme nicht gehört, so lange wartet sie, dass er anruft aus der Ukraine und sagt: "Mama, ich bin wieder zu Hause." Aber der Anruf kommt nicht. Iwan Honchar bleibt verschwunden in russischer Gefangenschaft. Seine Mutter versucht ihn über Telegram zu erreichen, über Viber, per Telefon. In den ersten Monaten jeden Tag. Jetzt ein-, zweimal in der Woche.