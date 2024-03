Zerstörungen im Stadtteil Petschersk in Kiew nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die Ukraine.

Von Georg Ismar, Berlin

Wolodimir Selenskij veröffentlicht Bilder schwer beschädigter Wohnhäuser mitten in Kiew, Schuttberge, zerstörte und mit Staubwolken bedeckte Autos. Russische Angriffe direkt auf Wohngebiete, auf Videos sind Kinder zu sehen, die gerade in der Schule ankommen und angsterfüllt vor den Explosionen fliehen. Der Präsident der Ukraine richtet daher einen dringenden Appell an die Nato-Staaten: Die Ukraine brauche mehr Luftverteidigungssysteme, "die die Sicherheit unserer Städte gewährleisten und Leben retten".