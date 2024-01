Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte die russische Armee insgesamt 99 Raketen und Marschflugkörper verschiedener Typen ein. Davon seien 70 Geschosse abgefangen worden, darunter alle zehn Hyperschallraketen des Typs Kinschal, teilte Armeechef Walerij Saluschnyj mit. Auch von den 35 Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart sind nach ukrainischen Angaben alle abgeschossen worden. Unabhängig überprüfen lässt sich das aber nicht.

Etwa 40 Menschen wurden in der Nacht zum vergangenen Freitag getötet

In Kiew kam es in acht der zehn Stadtbezirke zu Schäden und Bränden - vor allem durch herabstürzende Raketentrümmer. Einwohner berichteten von lauten Explosionen. In mehreren Stadtteilen gebe es Stromausfälle, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es seien Anlagen der zivilen Infrastruktur getroffen worden; eine Gasleitung sei beschädigt. Auch Probleme mit der Wasserversorgung wurden gemeldet. In einem Hochhaus seien 13 Menschen verletzt worden, als eine Rakete einen Brand verursachte, schrieb Klitschko.

Russland hat in den vergangenen Nächten seine Bombardements deutlich verstärkt. In der Nacht zum vergangenen Freitag setzten die Invasoren eine bislang in diesem Krieg beispiellose Zahl an Raketen und Drohnen ein, insgesamt 150. Etwa 40 Menschen wurden dadurch getötet.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge hat Russland seit dem 31. Dezember etwa 170 iranische Shahed-Kampfdrohnen und Dutzende verschiedener Raketen auf die Ukraine abgefeuert. "Bereits den dritten Tag leisten unsere Luftverteidiger unglaubliche Arbeit", schrieb Selenskij auf Telegram.

Ein russisches Geschoss schlug nach Angaben ziviler russischer Behörden versehentlich in einem Dorf im Grenzgebiet Woronesch ein. Dadurch seien nach ersten Angaben sieben Gehöfte beschädigt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, am Dienstag auf Telegram. Verletzte gebe es nicht. Der Vorfall ereignete sich demnach in dem Dorf Petropawlowka etwa 140 Kilometer von ukrainisch beherrschtem Territorium entfernt. Gussew sprach vom "versehentlichen Abgang" des Geschosses. Angaben zum Waffentyp machte er nicht. In sozialen Medien kursierten nicht authentifizierte Videos, die angeblich schwere Zerstörungen an mehreren Häusern des Dorfes zeigten.

Russland greift vor allem die kritische Infrastruktur der Ukraine an

Im EU- und Nato-Mitgliedsland Polen werden die russischen Luftschläge genau beobachtet. Zwei Kampfjets vom Typ F-16 der polnischen und der amerikanischen Luftwaffe seien am Dienstag sicherheitshalber aufgestiegen, teilte ein Kommando der Streitkräfte mit. Erst am Freitag war nach Angaben des polnischen Generalstabs eine russische Rakete für drei Minuten in den polnischen Luftraum eingedrungen, bevor sie ihn in Richtung Ukraine wieder verließ.

Das Ziel der massiven russischen Angriffe sind wie schon im vergangenen Winter Trafo- und Verteilerstationen, Umspann- und Wasserwerke und andere Teile der kritischen Infrastruktur der Ukraine. Vermehrt werden diesmal aber Wohngebiete in Städten beschossen. Die Luftschläge zielen auch auf die Moral und den Kampfeswillen der ukrainischen Bevölkerung, die Unterstützung für den Kampf gegen die Invasoren soll gebrochen werden.

Eine kürzlich veröffentlichte Befragung zeigt aber, dass zumindest die russischen Angriffe zu Kriegsbeginn das Gegenteil bewirkt haben. In zwei Wellen wurden im März und April 2022 insgesamt 1800 Ukrainer befragt. Die Auswertung der Umfragen durch ein Wissenschaftlerteam um Henrikas Bartusevičius vom Friedensforschungsinstitut Oslo und Florian van Leeuwen von der Universität Tilburg in den Niederlanden ergab, dass Moskaus Rechnung zumindest bis dahin nicht aufgegangen war.

Wissenschaftler hegen Zweifel an der russischen Strategie

Denn Ukrainer, die stärker von russischer Gewalt betroffen waren, waren laut der Untersuchung sogar eher bereit, Widerstand gegen die Angreifer zu leisten, insbesondere, sich an militärischen Kämpfen in Verteidigungspositionen zu beteiligen. Den Autoren zufolge ist die russische Strategie, Zivilisten ins Visier zu nehmen, also nicht nur kostspielig und nach humanitärem Völkerrecht verboten, es sei auch unwahrscheinlich, dass sie zur gewünschten Erosion des ukrainischen Widerstands führt. Nach Aussage der Friedensforscher dürfte der Terror gegen Zivilisten den ukrainischen Widerstand sogar stärken.

Nach der gescheiterten Gegenoffensive im vergangenen Sommer befindet sich die Ukraine aktuell allerdings in einer militärisch schwierigen Lage, ihre Truppen haben sich entlang der gesamten Front in die Defensive zurückgezogen. Auch die Stimmung im Land hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Viele Menschen und insbesondere viele Soldaten sind nach fast 700 Tagen Krieg erschöpft.

Mit Material von dpa und Reuters.