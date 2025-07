Es war die wohl erfreulichste Nachricht, die die Ukrainer in den vergangenen Wochen zu hören bekamen. „Wir werden mehr Waffen senden“, sagte US-Präsident Donald Trump Reportern im Weißen Haus am 7. Juli. „Wir müssen es tun. Sie müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen, Sie werden sehr hart getroffen. Wir werden mehr Waffen schicken, vor allem defensive, aber sie werden sehr, sehr hart getroffen“, sagte der US-Präsident. Und zwar genau eine Woche, nachdem seine Sprecherin einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine verkündet hatte.

Was hat zu der Kehrtwende des US-Präsidenten geführt? Vordergründig möglicherweise ein Gespräch mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin, gefolgt vom massivsten nächtlichen Luftangriff der Russen auf die Ukraine und einem weiteren Telefonat mit Präsident Wolodimir Selenskij. Am 3. Juli telefonierte Trump zum wiederholten Male mit Putin, zeigte sich danach aber enttäuscht: Es habe „keinerlei Fortschritt“ in Richtung eines Waffenstillstandes gegeben.

Im Gegenteil feuerten die Russen nur Stunden nach dem Telefonat 550 Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. „Ich bin offen gesagt enttäuscht, dass Präsident Putin nicht aufgehört hat“, kommentierte Trump am 7. Juli und bekräftigte: „Ich bin überhaupt nicht glücklich mit Präsident Putin.“

Wie lange wird die jüngste Kehrtwende Trumps halten?

Deutlich besser verlief indes das Gespräch mit Selenskij am 4. Juli, das der ukrainische Präsident als „das beste bisher“ bezeichnete. Danach kündigte sein Stabschef an, die Ergebnisse des Telefonates, bei dem auch die Luftabwehr ein Thema war, würden bald konkret zu spüren sein. Der Umschwung überrascht umso mehr, als dass das desaströse Treffen zwischen Trump und Selenskij im Weißen Haus am 28. Februar nur wenige Monate zurückliegt. Eine Annäherung zwischen den beiden Präsidenten gab es indes offenbar bei einem Vieraugengespräch im Vatikan bei der Beerdigung von Papst Franziskus am 27. April.

Von welcher Dauer die jüngste Kehrtwende des bisher Moskau- und Putin-freundlichen US-Präsidenten zugunsten der Ukraine sein wird, weiß niemand. Wie dem auch sei: „Auf Anweisung von Präsident Trump schickt das Verteidigungsministerium zusätzliche defensive Waffen in die Ukraine“, bestätigte der Pentagon-Sprecher neue Waffenlieferungen an die Ukraine.

Dabei dürfte es sich in erster Linie um Raketen für das Abwehrsystem Patriot handeln – das einzige System, das nachweislich in der Lage ist, alle Raketen des russischen Arsenals bis hin zu der mit mehrfacher Überschallgeschwindigkeit fliegenden Kindschal-Rakete abzuschießen. Acht Patriot-Systeme stehen in der Ukraine, sechs sollen ständig einsatzbereit sein.

Allerdings schützen die bestehenden Patriot-Systeme vor allem die Hauptstadt Kiew, ob diese Systeme noch andernorts stationiert sind, ist geheim. Freilich können die Patriots allein die Luftverteidigung über der Ukraine in einem Land, das eineinhalbmal so groß ist wie Frankreich, nicht sichern. Auch die Produktion der Patriot-Raketen ist beschränkt.

Die Ukrainer haben über die Deutschen immerhin Positives zu berichten

Hersteller Lockheed Martin freute sich am 24. März schon, dass er seine Produktion von 2023 auf 2024 auf etwa 500 Raketen – also um gut ein Drittel – habe steigern können, ein weiterer Anstieg auf jährlich 650 Raketen sei geplant. Freilich gibt es neben der Ukraine viele weitere Kunden; auch im aktuellen Luftkrieg zwischen Israel und Iran sollen Patriot-Raketen beteiligt gewesen sein, um iranische Raketen abzuschießen.

Theoretisch soll auch das französisch-italienische SAMP/T-System in der Lage sein, alle russischen Raketen abzuschießen. Doch erstens hat die Ukraine davon nur zwei Stück bekommen, zum zweiten seien Kiew die Raketen dafür ausgegangen, meldete der Pariser Le Monde am 25. Mai. Italien kündigte daraufhin an, die Produktion der Raketen zu erhöhen: auf wie viele Raketen in welchem Zeitraum, ist freilich ebenso geheim wie die Antwort auf die Frage, ob Kiew neue Raketen bekommen hat.

Immerhin haben die Ukrainer Positives über die Deutschen zu berichten. Da sind nicht nur die 60 Gepard-Flakpanzer, neue Skynex-Systeme zur Drohnenabwehr oder die neu entwickelten Drohnen-Abwehrsysteme Kinetic Defense Vehicle des Rüstungsunternehmens Diehl, von denen seit Ende 2024 inzwischen mindestens 15 gelieferten wurden. Auch die mindestens sechs Iris-T-Abwehrsysteme der Firma helfen den Ukrainern.

Am 7. Juni etwa berichtete ein Luftwaffenkommandeur, sie hätten mit acht Iris-T-Abwehrraketen innerhalb von 30 Sekunden acht russische ballistische Raketen abgefangen, die ihrerseits wichtige ukrainische Infrastruktur hätten zerstören sollen. Die Fähigkeiten des deutschen Systems sollen dem Produzenten zufolge unter anderem mit neuer Software und künstlicher Intelligenz ausgebaut und modernisiert werden und dann in der Lage sein, etwa auch Kindschal-Überschallraketen abzuschießen.

Russland bereitet offenbar eine Offensive bei Pokrowsk vor

Allerdings verstärkt Russland zurzeit die Produktion und Modernisierung von Drohnen, Marschflugkörper und Raketen. Dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR zufolge soll das Land seine Produktion allein an Raketen auf 200 monatlich gesteigert haben und zudem über eine Reserve von 600 ballistischen Iskander-M-Raketen und weiteren 300 Iskander-K-Marschflugkörpern verfügen, so der Kyiv Independent Ende Juni.

Dazu kommen die mit Stummelflügeln und GPS-Steuerung modernisierten, bis zu drei Tonnen Sprengstoff tragenden Fliegerbomben, die russische Jäger vor allem im Norden und Osten der Ukraine abwerfen. Präsident Selenskij zufolge hat Russland due Ukraine allein in der vergangenen Woche mit 1270 Drohnen, 39 Raketen und fast 1000 gesteuerte Fliegerbomben angegriffen.

Kiew zufolge soll Russland bis zu 110 000 Soldaten zusammengezogen haben, um eine Offensive auf den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk im Osten des Landes voranzutreiben. Das Institut für Kriegsstudien in Washington (ISW) analysierte, Moskau versuche die Bedingungen zu schaffen, um danach auch wichtige ukrainische Verteidigungszentren (etwa die Städte Kostjantyniwka und Kramatorsk) einzuschließen.