Von Georg Ismar, Berlin

Was vor einem Jahr auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch wenig realistisch erschien, ist nun an der Front zu sehen: Deutsche Leopard-2-Kampfpanzer im Einsatz. Und zur Absicherung des Luftraums gegen russische Angriffe dient ein vom deutschen Rüstungsunternehmen Diehl federführend entwickeltes Luftverteidigungssystem Iris-T-SLM.

Während der ukrainische Generalstab wegen der gestarteten Offensive derzeit deutlich zurückhaltender kommuniziert, stößt nun die russische Propaganda verstärkt in das Informationsvakuum - und meldet etwa die Zerstörung eines Iris-T-Systems. Zudem hat das Verteidigungsministerium in Moskau behauptet, ein Leopard 2 sei vernichtet worden. Auch westliche Medien griffen zuletzt Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Tass und anderer Quellen aus Russland auf.

Es ist möglich, ja sogar zu erwarten, dass bei einer Offensive gegen die russischen Verteidigungslinien - die oft auf einer Breite von mehreren Kilometern vermint sind -, auch Leopard-2-Panzer außer Gefecht gesetzt werden. Das Verteidigungsministerium in Berlin hat aber bisher keine bestätigten Erkenntnisse zu Verlusten vorliegen.

Die Meldung, eine russische Kamikaze-Drohne habe den Radar eines Iris-T SLM-Systems zerstört, wird in Sicherheitskreisen dementiert. Der Verlust wäre besonders schmerzlich, da die Ukraine bisher nur über zwei dieser hocheffizienten und 200 Millionen Euro teuren Systeme verfügt. Eines schützte vor allem Kiew, das andere soll offenbar die Offensive im Süden absichern.

Der Ukraine fehlen noch immer viele westliche Panzer

Aufnahmen zeigen den Angriff, auch dass es sich um eine Iris-T-Stellung handelt, ist zu sehen. Aber womöglich hat die Lancet-Drohne in der Südukraine das System nicht zerstört, sondern nur gestreift. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung funktioniert es bisher weiter, das wurde zumindest von der Ukraine so gemeldet. Von russischen Fake News war die Rede. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums betonte auf Anfrage: "Es liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass ein Radar des Systems Iris-T-SLM zerstört wurde."

Das Hochleistungsradar unterstützt bei Angriffen die zur Verteidigung vom Boden abgefeuerten Lenkflugkörper und kann so einen Luftraum von bis zu 40 Kilometer Entfernung und 20 Kilometer Höhe schützen. Laut Hersteller hat das System in der Ukraine eine Trefferquote von 100 Prozent sogar bei Angriffswellen mit mehr als zwölf Zielen erreicht.

Detailansicht öffnen Menschen betrachten ein ausgestelltes "IRIS-T-SLM"-Luftabwehrsystem auf der "ILA Berlin Air Show". (Foto: IMAGO/Shan Yuqi/IMAGO/Xinhua)

Der Sicherheitsexperte Nico Lange betont: "In einem Krieg, wo die Ukraine in die Offensive geht, ist klar, dass es Verluste geben wird." Aber der frühere Leiter des Leitungsstabs im Bundesministerium der Verteidigung betont auch, man dürfe "nicht einfach der russischen Propaganda glauben". So solle man aus den Nachrichten nicht etwa ableiten, die Offensive sei zurückgeschlagen. "Ich kenne keine Meldung des russischen Verteidigungsministeriums in den letzten 15 Monaten, die der Wahrheit entsprochen hat", betont Lange.

Aber wie gut sind die Chancen der Ukraine? Für so eine Offensive brauche die angreifende Seite ein Kräfteverhältnis von mindestens 3:1, betont Lange. Viele zugesagte westliche Panzer seien aber noch gar nicht in der Ukraine. Er erinnert daran, dass es etwa auch bei der Landung in der Normandie hohe Verluste an Mensch und Material auf Seiten der Alliierten gegeben habe.

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter sagte der SZ, es sei nur eine Frage der Zeit, bis erste Waffensysteme westlicher Bauart wie Leopard-Kampfpanzer von den russischen Angreifern zerstört würden. "Das ist in einem Krieg leider an der Tagesordnung. Bislang sind die Verluste beim Material aufseiten Russlands allerdings verhältnismäßig höher." Wichtig sei daher, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu beschleunigen und auszuweiten. Auch durch mehr effektive Flugabwehr. "Hier könnten weitere Patriot-Flugabwehrsysteme geliefert werden."

Zudem benötigt die Ukraine wesentlich mehr Munition in allen Bereichen, insbesondere für Artillerie-Systeme. Leider werde in Europa noch immer zu viel diskutiert, wie die Ukraine mehr davon bekommen könne. "Bei der Munition gilt, die Produktion massiv zu steigern und bis dahin aus sämtlichen nationalen Beständen zu liefern. Auch der Zukauf aus anderen Ländern ist möglich."