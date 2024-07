Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba reist an diesem Dienstag auf Einladung Chinas zu Gesprächen nach Peking. Dabei solle es um ein Ende des von Russland begonnenen Krieges und eine mögliche Rolle Chinas dabei gehen, erklärte das Außenministerium in Kiew am Montag. Kuleba werde auf der bis Donnerstag dauernden Reise mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi über die bilateralen Beziehungen sprechen. Es sollten Wege ausgelotet werden, „die russische Aggression zu stoppen, und Chinas mögliche Rolle bei der Schaffung eines stabilen und gerechten Friedens“, teilte das ukrainische Außenministerium mit. Kulebas Visite ist ungewöhnlich, da China allgemein als Russland nahestehend gilt. Obwohl China die russische Invasion nicht verurteilt hat und dazu beiträgt, Russlands Kriegswirtschaft am Laufen zu halten, ist die ukrainische Regierung zurückhaltend mit ihrer Kritik an der Volksrepublik.