Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Beim Treffen der EU-Außenminister ging es am Montag vor allem um ein Thema: Russlands Militäraufmarsch an den Grenzen der Ukraine. Moskau spiele ein "wirklich verantwortungsloses Spiel", klagte Annalena Baerbock. Die deutsche Außenministerin und ihre Kollegen sprachen nicht über die Details der angedrohten Strafmaßnahmen, doch deren Grundzüge werden immer klarer.

Was plant die EU an Sanktionen?

Ursula von der Leyen sprach am Sonntagabend in der ARD von "massiven Konsequenzen" im Falle eines russischen Angriffs und einem "großen Sanktionspaket". So würde Russland "im Prinzip abgeschnitten von den internationalen Finanzmärkten". Der britische Premier Boris Johnson drohte an, russische Firmen könnten dann nicht länger Geschäfte in Pfund und Dollar abwickeln. Laut von der Leyen würde der Westen ein Export-Embargo verhängen: Die Verbündeten würden nicht mehr jene Güter und Technologien liefern, die Russland "dringend braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren und zu diversifizieren", weg von der Öl-, Gas- und Kohleförderung. Treffen könnte es auch die russische Flugzeug- und Telekommunikationsindustrie.

Das Paket hat die Kommission in enger Abstimmung mit Partnern wie den USA entworfen. Die Behörde nennt kaum Details, weil man Moskau im Ungewissen lassen will - und fürchtet, dass EU-Regierungen dieses sonst öffentlich zerreden. Denn in der EU ist für außenpolitische Entscheidungen Einstimmigkeit nötig. Die EU hat bereits 2014, nach der Annexion der Krim, Sanktionen gegen Russland eingeführt. So wurden gegen Funktionäre Einreiseverbote verhängt, deren Vermögen in der EU wurde eingefroren.

Nach welchem Ereignis würde das Sanktionspaket beschlossen, wie wäre das Vorgehen?

Einigkeit besteht darüber, dass die Strafen auf den Weg gebracht werden, wenn die russische Armee in ukrainisches Territorium eindringt. "Solange die Panzer nicht rollen", versuche man, Präsident Wladimir Putin umzustimmen, sagt US-Außenminister Tony Blinken. Offen bleibt, wie die EU und ihre Partner reagieren, wenn diese Schwelle nicht überschritten wird. Hat es Folgen, wenn es zu Cyberangriffen kommt, die Stromversorgung der Ukraine lahmgelegt wird oder die Kämpfe der "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk mit der ukrainischen Armee eskalieren, russische Truppen aber nicht einmarschieren?

Dass darüber in Brüssel ungern geredet wird, liegt nicht nur daran, dass man Putin nicht alles vorab verraten will. Die Verhängung von Sanktionen ist eine hochpolitische Entscheidung, die sich unterhalb einer Invasion schwer vorplanen lässt - und eine zu offene Diskussion könnte die Geschlossenheit gefährden. Klar ist jedoch, dass die Rechtstexte nahezu fertig sind und die Kommission diese "innerhalb kurzer Zeit" den Mitgliedstaaten vorlegen könnte, damit diese sie beschließen können. Es geht eher um Stunden als um Tage.

Während der Europäische Auswärtige Dienst dafür zuständig ist, Einzelpersonen für Kontensperrungen oder Einreiseverbote auszuwählen, hat die Kommission die Maßnahmen für einzelne Sektoren vorbereitet. Da die Mitgliedstaaten die Sanktionen unterschiedlich spüren würden, denkt die Behörde auch über Kompensationen nach. Besonders betroffen dürften neben den Nachbarn Finnland, Litauen und Polen auch Deutschland, Italien und die Niederlande sein, die viel Handel mit Russland treiben. Offen bleibt, welche Strafen Russland im Gegenzug verhängen würde.

Warum gab es noch keine Sanktionen, wie es die Ukraine fordert?

Es war gedacht als Zeichen der Solidarität, dass sich die 27 EU-Außenminister mit Kiews Chefdiplomat Dmitro Kuleba trafen. Dieser bedankte sich mit der Forderung, schon jetzt "zumindest einige Sanktionen zu verhängen". Unterstützung gab es nur aus Litauen, dessen Außenminister Gabrielius Landsbergis vor Reportern sagte: "Wir müssen nicht auf einen Angriff warten. Ich kann Ihnen sagen, dass die Ukraine schon angegriffen wird." Die Gegenposition vertrat der Österreicher Alexander Schallenberg: Er betonte, dass Sanktionen für die EU "eine Art Bestrafung" seien. Man müsse weiter auf Diplomatie setzen, der Moment für Sanktionen sei noch nicht gekommen.

Was ist mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 und dem Zahlungsystem Swift?

Von der Leyen äußerte sich in der ARD kritisch zur Röhre, die von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern führt. Das Projekt könne die Abhängigkeit Europas von russischem Gas erhöhen, warnte sie. Allerdings ist im Moment nicht ihre EU-Behörde, sondern die Bundesnetzagentur zuständig für eine Genehmigung. US-Präsident Joe Biden fordert, Berlin müsse Nord Stream 2 im Falle eines Angriffs auf die Ukraine stoppen.

Heikel ist auch die Frage, wie Russland vom Finanzsystem abgeschnitten werden soll. Die radikalste Option wäre, das Land von Swift abzukoppeln. Das ist die Abkürzung für ein sicheres Kommunikationssystem für Überweisungen, das mehr als 11 000 Banken, Börsen und Finanzdienstleister in 210 Ländern nutzen. Zuletzt hieß es aber, Swift werde nicht Teil des Sanktionspakets sein. Reuters meldete am Montag, dass Washington US-Banken verbieten möchte, Transaktionen für große russische Geldhäuser abzuwickeln.