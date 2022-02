Der französische Präsident will in Moskau Optionen für eine Deeskalation ausloten. Vorab wird über einen Weg spekuliert, wie er Putin ein kleines Stück entgegenkommen kann, ohne die Zusagen der Nato an die Ukraine infrage zu stellen.

Von Jens Schneider

Gibt es einen Schlüssel zur Lösung der Krise um die Ukraine? Nachdem Russland das militärische Drohszenario an der Grenze zur Ukraine weiter aufgebaut hat, reist an diesem Montag der französische Präsident Emmanuel Macron nach Moskau. Er wird dort mit Wladimir Putin sprechen, Dienstag will er in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen. An Macrons Mission werden besondere Erwartungen geknüpft. Der französische Präsident beansprucht für sich eine hervorgehobene Rolle in der Diplomatie und hat in den vergangenen Jahren viel getan, um ein besonderes Verhältnis zu Wladimir Putin zu entwickeln. Der hat ihn gerade erst als für ihn herausragenden Gesprächspartner bezeichnet.

Frankreich hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union inne. Macron hat seinen Besuch in Moskau in der vergangenen Woche mit vielen Telefonaten vorbereitet, sich mit dem amerikanischen Präsidenten Jo Biden und auch Bundeskanzler Olaf Scholz abgestimmt. Das zentrale Ziel wird der Abbau der Drohkulisse sein, die Putin errichtet hat. Es dürfte darum gehen, Putins Interessen anzuerkennen, aber ausdrücklich die Integrität der Ukraine zu wahren und an allen gemachten Zusagen der Nato festzuhalten.

Unter Berufung auf französische Quellen berichtet die New York Times nun an diesem Montagmorgen, dass dabei das sogenannte "Minsk 2"-Abkommen eine Rolle spielen könnte. Diese unter französischer und deutscher Vermittlung entstandene Vereinbarung aus dem Jahr 2015 sollte eigentlich dazu dienen, die Ostukraine zu befrieden. Das Ziel wurde nicht erreicht, in der Region wird bis heute gekämpft.

Das "Minsk 2"-Abkommen wurde nie ganz umgesetzt und lässt, so die New York Times, nun viel politischen Spielraum. Eine Überlegung könnte offenbar sein, dass den russlandtreuen Kräften in den abtrünnigen Regionen im Donbass ein Mitspracherecht in der ukrainischen Politik eingeräumt wird. So ein Mitspracherecht oder gar Einspruchsrecht wäre, so wird in dem Bericht angedeutet, ein möglicher Weg, um Putins Forderung zu erfüllen, dass die Ukraine nicht Mitglied der Nato werden dürfe. Diese Option dürfte allerdings bei der Regierung in Kiew auf sehr wenig Gegenliebe stoßen und mit Sorge betrachtet werden.

Macrons Ansatz könnte den französischen Quellen zufolge zudem sein, dass der Westen anerkennt, welche Sorgen auf russischer Seite die Osterweiterung der Nato ausgelöst hat, zugleich aber erneut betont, dass sie Millionen in Osteuropa Freiheit und Sicherheit garantiere. In dieser Anerkenntnis der russischen Irritation könne die Essenz des Dialogs liegen, den Macron und Putin führen - ohne dass irgendjemand im westlichen Bündnis daran denken würde, die Osterweiterung der Nato oder Zusagen des Bündnisses gegenüber der Ukraine rückgängig zu machen.

Wirklich erfolgreich wäre die Macron-Mission letztlich, wenn er ein konkretes Signal der Deeskalation auf russischer Seite erreichen könnte. Aus dem Élysée-Palast in Paris hieß es vorab, bei Macrons Russlandbesuch werde es um eine einheitliche, abgestimmte Ansage an Moskau mit klar umrissenen Konsequenzen im Falle einer Aggression gehen.

Das russische Präsidialamt dämpft allerdings vorsorglich die Erwartungen an den Besuch. Es sei nicht davon auszugehen, dass es bei dem Treffen einen Durchbruch geben werde, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Die Lage sei zu komplex, als dass das zu erwarten sei. Ob Macron etwas erreicht hat, wird sich vielleicht schon daran erkennen lassen, welche Worte der französische Präsident bei der Pressekonferenz wählt, die für den späten Nachmittag erwartet wird.