US-Präsident Joe Biden hatte sich am Freitag mit westlichen Verbündeten ausgetauscht, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. In der Videokonferenz ging es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

Von Stefan Kornelius

Die Kriegswahrscheinlichkeit in der Ukraine lässt sich am Freitagabend an zwei Kurven ablesen: Der Kommunikationsverkehr in den diversen Medienkanälen steigt steil nach oben, die Börsenkurse fallen rapide ab. Die Botschaft an die Welt: Es wird ernst, nehmt es ernst. Exakt diese Nachricht haben die Strategen in der US-Regierung im Blick, wenn sie durch gezielt lancierte Geheimdienst-Informationen, frische Satellitenbilder und eine eilig arrangierte Video-Konferenz zwischen dem Präsidenten und mehreren europäischen Regierungschefs das Gefühl höchster Dringlichkeit erzeugen wollen.