"Stand with Ukraine": Am Dienstagabend protestierten laut Polizei 650 Demonstranten gegen Russlands aggressives Vorgehen in der Ukraine.

An einem kurzfristig anberaumten Protest vor der russischen Botschaft in Berlin nehmen auch zahlreiche Bundespolitiker teil - und demonstrieren seltene Eintracht.

Von Thomas Balbierer, Berlin

Anastasia Fomina spricht zwar noch kein Deutsch, sie kam erst vor drei Monaten aus Kiew nach Berlin, wie sie fast entschuldigend in Englisch sagt. Doch die Botschaften, die Deutschland an diesem Dienstag an die Ukraine sendet, versteht die 33-Jährige sehr wohl. Erst war da die Ankündigung der Bundesregierung, den Genehmigungsprozess von Nord Stream 2, der Gaspipeline aus Russland, nach dem russischen Einmarsch in die Ostukraine zu stoppen. "Das hat mich glücklich gemacht", sagt Fomina. Dann, am frühen Abend, erlebt sie, wie Hunderte Deutsche und Ukrainer gemeinsam vor der russischen Botschaft in Berlin gegen das kriegerische Verhalten des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin protestieren. "Raus aus Donbass", skandieren sie. Und: "Stop Putin, stop war!"

Was Fomina in diesem Moment noch gar nicht weiß: Unter den Demonstrierenden befinden sich auch zahlreiche bekannte Politiker, zum Beispiel SPD-Chefin Saskia Esken, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, Tilman Kuban, Chef der Jungen Union (JU), Sarah-Lee Heinrich von der Grünen Jugend und Klaus Lederer, Berlins Kultursenator von der Linken. Das Zeichen, das sie an diesem Tag setzen wollen, ist klar: Die Bundesrepublik steht hinter der Ukraine. Das war nicht immer so eindeutig.

Auf Twitter hatte am Dienstag ein breites politisches Bündnis zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen. Die Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen, FDP und der Union mobilisierten sogar in einem gemeinsamen Schreiben zur Teilnahme an der Kundgebung. "Als junge Generation, die den Kalten Krieg nicht selbst erlebt hat, ist es auch unsere Verantwortung, den Frieden in Europa zu bewahren und Krieg zu verhindern." JU-Chef Kuban warb ebenso für die Kundgebung wie der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler - eine wahrlich seltene Eintracht.

Auch die Linken-Spitze stellt sich plötzlich gegen Russland

Dass ausgerechnet führende Linken-Politiker plötzlich öffentlich für eine russland-kritische Veranstaltung trommeln, ist eine der überraschenden bundespolitischen Nebenwirkungen der Zuspitzung in Osteuropa. Bislang hatten eher Stimmen wie die von Sahra Wagenknecht in der Linken dominiert, die noch am Sonntag in der Talkshow "Anne Will" von Aggressivität "vor allem von amerikanischer Seite" gesprochen hatte. Das Bemühen um Nachsicht mit Russland in der Partei war bislang mindestens so groß wie die Kritik an der Nato, die man am liebsten auflösen würde. Am Dienstag verurteilte die Linken-Spitze den Einmarsch in die Ukraine dann einhellig als völkerrechtswidrig. "Die russischen Truppen müssen zurückgezogen werden", forderten die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sowie die Parteichefinnen Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow in einem gemeinsamen Statement.

Ein Berliner Passant, der am Dienstagabend durch die Protestgruppe läuft, fasst die Lage recht treffend zusammen: "Sobald das Kind in den Brunnen gefallen ist, kommen se alle. Davor nicht."

Anastasia Fomina freut sich dennoch über die, wenn auch späte, Solidarität der Deutschen und ihrer Politiker. Noch vor wenigen Tagen sei sie auf einer Demonstration gewesen, an der fast nur Ukrainerinnen und Ukrainer teilgenommen haben. Am Dienstagabend stehen laut Berliner Polizei etwa 650 Menschen samt Spitzenpolitikern aus Regierung und Opposition Seite an Seite mit ihr, zahlreiche Kamerateams und Journalisten sind vor Ort. Die Parole "Stand with Ukraine" tönt über den Platz, während blau-gelbe Fahnen geschwenkt werden. Nur gegenüber in der russischen Botschaft regt sich nichts.

Viele Ukrainer erlebten am Montag eine schlaflose Nacht

Auch Fomina hat sich eine ukrainische Flagge um die Schultern gewickelt. Sie steht am Rand der dicht gedrängten Protesttraube, immer wieder müssen die Ordner auf den Corona-Abstand hinweisen. Es sind mehr Menschen gekommen als erwartet. Die vergangene Nacht sei eine schlaflose Nacht gewesen, sagt Fomina. Wie für so viele ihrer Landsleute. Erst hatte Russlands Präsident in einer Fernsehrede die von Separatisten besetzten Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und dem Land insgesamt das Existenzrecht abgesprochen. Dann ordnete Putin noch in der Nacht an, Soldaten in die Ostukraine zu entsenden. "Ich musste an meine Großmutter denken", sagt die Frau aus Kiew. "Sie ist 83 und lebt in der Nähe von Lugansk. Sie hat Angst, wir alle haben Angst."

Die Nacht verbrachte Anastasia Fomina vor dem Bildschirm, schaute Nachrichten, sprach mit Freunden in der Ukraine. Am Dienstagabend hört sie auf dem Berliner Prachtboulevard Unter den Linden den Forderungen der kleinen Gruppe "Vitsche Berlin" zu, die die Kundgebung vor der russischen Botschaft organisiert hat: Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine, deutsche Waffenlieferungen, Sanktionen gegen Russland und ein Ende von Nord Stream 2. Wenigstens eine Forderung scheint momentan erfüllt.

Detailansicht öffnen "Wir wollen den Geist des Maidan nach Berlin bringen", sagt Maxim Gyrych, einer der Mitorganisatoren der Demo in Berlin. (Foto: Christian Mang/Reuters)

"Wir wollen den Geist des Maidan nach Berlin bringen", sagt Maxim Gyrych. Der 24-jährige Politikstudent hat ukrainische Eltern, kam in Deutschland zur Welt und hält den Kontakt zu Freunden und Familie in der Ukraine. "Ich spüre ein Verantwortungsgefühl. Wir müssen etwas tun", sagt Gyrych am Rande der Demo. Er ist einer der Mitorganisatoren von "Vitsche Berlin". Aus Frust und Ärger über das Vorgehen Russlands habe die kleine Gruppe aus jungen Aktivistinnen und Aktivisten am Montag kurzfristig die Versammlung an der Botschaft angemeldet. Dass die Veranstaltung plötzlich bundespolitisch eine Rolle spielen würde, habe er nicht geahnt. Die spontane Unterstützung mache ihm aber Hoffnung, dass Deutschland im Konflikt mit Russland nun deutlicher Partei für die Ukraine beziehen wird als bislang, sagt er. "Es ist surreal. Vor einer Woche standen wir hier noch ganz allein. Jetzt haben wir eine Welle der Solidarität losgetreten."