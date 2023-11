Vereint im Schrecken: Ein ukrainischer Soldat umarmt am Bahnhof des ostukrainischen Kramatorsk seine Frau, bevor sie einen Zug in Richtung Kiew besteigt.

Von Florian Hassel, Belgrad

Der 27. Oktober war eine Nacht des Horrors in der Donezk-Straße in der russisch besetzten Kleinstadt Wolnowacha im Südosten der Ukraine. Der Familienvater Andrej hatte sich geweigert, sein Haus, in dem er mit seiner Frau Natalja, dem vier Jahre alten Sohn Nikita und Tochter Anastasia und fünf weiteren Verwandten lebte, russischen Soldaten zu überlassen. In dieser Nacht kehrten die Soldaten zurück - und erschossen alle neun Hausbewohner im Schlaf.