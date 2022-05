Von Andrea Bachstein

Den Kopf mit den kurzrasierten Haaren gesenkt, die Hände hinter dem Rücken in Handschellen gebunden und gekleidet in einen grauen Jogginganzug mit blauer Kapuze und blauen Ärmeln, so zeigen Fotos den ersten russischen Soldaten, der in der Ukraine wegen eines Kriegsverbrechens vor Gericht steht. Am Montag soll das Urteil fallen.

Am 28. Februar, da war der russische Angriffskrieg gerade vier Tage alt, hat Wadim Sch., wie er selbst zugibt, einen Mann erschossen, einen Zivilisten. Nahe bei dessen Haus in einem kleinen Ort namens Tschupachiwka im Nordosten der Ukraine. Er hieß Oleksandr Schelipowa, war ukrainischen Medien zufolge unbewaffnet und 62 Jahre alt. Die staatliche Anklage sieht den Tatbestand des Kriegsverbrechens und Mordes erfüllt. Der Fall wirkt wie ein Gleichnis der sinnlosen Grausamkeit dieses Krieges.

Wadim Sch., gegen den der Prozess am Mittwoch anfing, steht als erster russischer Soldat in Kiew vor Gericht. 21 Jahre alt ist der russische Panzerkommandeur, ein Unteroffizier mit jungenhaftem Gesicht. Ukrainischen Medien zufolge stammt er aus Sibirien. Er hat sich schuldig bekannt zum Auftakt des Prozesses und die Witwe des Mannes aus Tschupachiwka um Vergebung gebeten. Er verstehe aber, wenn sie ihm nicht vergeben könne, sagte er.

Er habe sich zunächst geweigert, erzählt Sch. vor Gericht

Sie seien unterwegs gewesen, er und vier andere in einem gestohlenen Auto, sie hätten ihre Einheit verloren gehabt, schilderte Wadim Sch. dem Gericht. Aus Angst, der Mann in Tschupachiwka könnte ukrainisches Militär auf sie aufmerksam machen, hätten sie entschieden, ihn zu töten: "Dort war ein Mann, der am Telefon redete. Fähnrich M. befahl zu schießen", sagte der Soldat der Deutschen Presse-Agentur zufolge im Gericht. Nach einer ersten Weigerung habe er mit seinem Sturmgewehr gefeuert. Er habe die tödlichen Schüsse nicht abgeben wollen, sagte er einem BBC-Bericht zufolge. Aber einer der anderen Soldaten habe ihm gedroht: "Er sagte, ich würde uns in Gefahr bringen, wenn ich es nicht tue. Ich schoss aus kurzer Entfernung. Ich habe ihn getötet." Die Körperhaltung des jungen Mannes wirkt auf einigen Fotos vom Prozess, als wäre er buchstäblich schuldgebeugt.

Ein anderer russischer Soldat, der dabei war, bestätigte als Zeuge die Aussagen von Wadim Sch. Auch Iwan M. wurde mit erst 21 Jahren in diesen Krieg geschickt. Die BBC zitierte seine Darstellung der Situation so: "Wadim tat es nicht. Deshalb wendete der Soldat, dessen Namen ich nicht weiß, das Auto und schrie, dass Wadim den Befehl ausführen muss, sonst hätte das Folgen." Da, so Iwan M., seien sie fast neben dem Zivilisten gewesen, hätten unter Druck gestanden. "Wadim schoss. Er feuerte drei oder vier Salven." Die Frau des Opfers, ebenfalls im Gericht, sagte aus, sie habe die Schüsse gehört, ihren Mann am Boden gesehen und Wadim Sch. mit dem Gewehr in der Hand.

Katerina Schelipowa hatte auch eine Frage an den jungen Soldaten. "Sage mir bitte, warum seid Ihr hierher gekommen? Um uns zu beschützen? Vor wem? Habt Ihr mich vor meinem Mann geschützt, den ihr umgebracht habt?" Sie bekam keine Antwort.

Die Witwe des Opfers forderte lebenslange Haft für den Soldaten, sagte aber auch: "Wenn er gegen einen von unseren Mariupoler Verteidigern ausgetauscht wird, dann bin ich nicht dagegen." Aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol haben sich nach russischen Angaben mehr als 1700 Mann ergeben, die nun in Kriegsgefangenschaft sind.

Der Anwalt verlangt Freispruch. Den Verteidiger hat die Ukraine gestellt

Der Verteidiger des Soldaten, Wiktor Owsjannikow, beantragte am Freitag vor Gericht Freispruch, meldete die Onlinezeitung Hromadske. "Er hat einen Befehl ausgeführt, wenngleich es ein verbrecherischer Befehl war", sagte der Anwalt. Von russischer Seite bekam der Soldat offenbar keinerlei Beistand. Sein Verteidiger, so berichtete die BBC, habe gesagt, von russischer Seite habe niemand versucht, mit ihm in Kontakt zu treten, auch nicht das Moskauer Verteidigungsministerium. Russlands Botschaft in Kiew ist ohnehin geschlossen.

In seinem Schlusswort sagte Wadim Sch. Hromadske zufolge: "Ich bedauere es. Ich bereue es sehr. Ich habe mich nicht geweigert, und ich bin bereit, alle Maßnahmen zu akzeptieren, die verhängt werden."

Anders als der 21-Jährige weist Russlands Regierung den Vorwurf von Kriegsverbrechen und Angriffen auf Zivilisten kategorisch zurück. Die ukrainische Seite geht bisher von 11 000 möglichen Kriegsverbrechen aus.