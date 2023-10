Am Beginn des Angriffskriegs kamen russische Soldaten nach Butscha. Als sie weg waren, kamen die Ermittler. Der Name der Stadt wurde Synonym für Kriegsverbrechen.

Von Ronen Steinke, Karlsruhe

In dieser Woche hat die Welt kurz nach Karlsruhe geblickt, auf ein Gebäude hinter hohen, weißen, bombensicheren Mauern, in dem am Donnerstag eine verschlüsselte E-Mail eintraf. Eine E-Mail mit mehreren Hundert Seiten von Dokumenten, mit Satellitenbildern, Geodaten, Analysen zu russischen Raketentypen. Und: auch mit den Namen von 21 russischen Offizieren. Sie sollen persönlich hinter Verbrechen in der Ukraine stecken. So steht es da.