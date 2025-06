Die Ukraine und Russland haben am Donnerstag eine weitere Gruppe Kriegsgefangener ausgetauscht. „Das ist bereits die zweite Etappe der Rückkehr schwerkranker und schwerverletzter Kämpfer“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei Telegram. Auch Russlands Verteidigungsministerium teilte mit, Gefangene seien ausgetauscht worden wie Anfang Juni in Istanbul vereinbart worden war. Konkrete Zahlen nannten beide Seiten auch beim dritten Austausch in dieser Woche nicht. Unter den Rückkehrern seien Verteidiger der Hafenstadt Mariupol, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew mit. Sie verbrachten mehr als drei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ausgetauscht worden seien auch Soldaten unter 25 Jahren. Ein Teil der Freigelassenen galt den Angaben zufolge zuerst als vermisst. Laut russischen Angaben fand die Übergabe der Kriegsgefangenen wieder an der belarussisch-ukrainischen Grenze statt.