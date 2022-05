Krieg in der Ukraine

Von Michael Bauchmüller und Paul-Anton Krüger, Berlin

Der Winter steht bevor, das Gas wird knapp. Wird die Regierung Teile der Industrie vom Netz nehmen müssen? Was in Deutschland derzeit in Krisenstäben diskutiert wird, erlebt Argentinien schon jetzt. Eigentlich sollten zwischen 60 und 70 Schiffsladungen verflüssigtes Erdgas dem südamerikanischen Land über die Runden helfen. Doch den Preis dafür schätzte der argentinische Energieriese Pan American Energy auf exorbitante fünf bis sechs Milliarden Dollar.