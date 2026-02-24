Seit exakt vier Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskij hat zu diesem Anlass eine Videobotschaft in den sozialen Netzwerken verbreitet und darin gesagt: „Wir haben unsere Unabhängigkeit verteidigt, wir haben unsere Staatlichkeit nicht verloren.“

Auch viele Europäer wollen an diesem Tag zeigen, dass sie weiter an der Seite der Ukraine stehen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit Ratspräsident António Costa nach Kiew gereist. Zudem wollte die EU ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland und milliardenschwere Finanzhilfen für die Ukraine auf den Weg bringen – scheiterte damit aber unter anderem am Widerstand Ungarns.

Wirkt sich das auf den Kriegsalltag der Menschen in der Ukraine aus? Und wie leisten die Menschen Widerstand gegen Putin, auch wenn sie nicht an der Front kämpfen?

Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Sonja Zekri, Korrespondentin der SZ in Berlin. Zekri ist während des Kriegs immer wieder in die Ukraine gereist.

Weitere Nachrichten: Merz reist nach China, Verdi kündigt Streik im öffentlichen Nahverkehr an.

Zum Weiterhören und -lesen:

Lesen Sie hier die Reportage von Sonja Zekri über die Tanzschulen in der Ukraine und hier die Reportage über den Zoo in Kiew.

Hören Sie hier „Auf den Punkt“ vom vergangenen Samstag mit der Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Johannes Korsche, Lars Langenau

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Instagram-Kanal zelenskyy_official.

