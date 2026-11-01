Die Ukraine scheint zu Gebietsverzichten bereit. Russland hingegen bleibt bei seiner Verhandlungsposition. Ist die Hoffnung auf eine Rückkehr der Diplomatie berechtigt?

Am Sonntagabend endet die Waffenruhe in der Gegend von Oleschky. Einige hundert Menschen, wie viele genau, ist nicht bekannt, konnten wahrscheinlich in den vergangenen Tagen aus der Stadt in die Ukraine in Sicherheit gebracht werden. Oleschky war zuvor monatelang von Hilfe abgeschnitten gewesen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dankte den USA und Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatten.