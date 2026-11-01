Zum Hauptinhalt springen

Angriffskrieg gegen die UkraineWarum von Putin „genetischen Studien“ spricht

Lesezeit: 4 Min.

Der russische Machthaber Wladimir Putin dämpft die Erwartungen an baldige Dreier-Gespräche mit der Ukraine.
Der russische Machthaber Wladimir Putin dämpft die Erwartungen an baldige Dreier-Gespräche mit der Ukraine.
Pavel Bednyakov/AP/dpa

Die Ukraine scheint zu Gebietsverzichten bereit. Russland hingegen bleibt bei seiner Verhandlungsposition. Ist die Hoffnung auf eine Rückkehr der Diplomatie berechtigt?

Von Sebastian Gierke

SZ bei Google bevorzugen

Am Sonntagabend endet die Waffenruhe in der Gegend von Oleschky. Einige hundert Menschen, wie viele genau, ist nicht bekannt, konnten wahrscheinlich in den vergangenen Tagen aus der Stadt in die Ukraine in Sicherheit gebracht werden. Oleschky war zuvor monatelang von Hilfe abgeschnitten gewesen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dankte den USA und Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatten.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite