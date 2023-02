Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Wenn sich am 22. Februar bei den Vereinten Nationen in New York die Generalversammlung der 193 Mitgliedstaaten zusammenfindet, könnte am Ende eine Resolution stehen, die Umrisse einer Friedenslösung für die Ukraine vorzeichnet. Sie soll Prinzipien für einen "umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine" ausbuchstabieren, wie es im Titel des Entwurfs heißt, den westliche Staaten gemeinsam mit der Ukraine verfasst haben. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat dafür seine ursprüngliche Idee zurückgestellt, zum Jahrestag des russischen Überfalls auf sein Land eine Art Friedensgipfel abzuhalten, der seinen beim G-20-Gipfel auf Bali im November vorgelegten Zehn-Punkte-Plan zur Grundlage gehabt hätte.